Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)
Львів готується до складної зими. Планується, зокрема, запуск в роботу першої черги Пунктів незламності на тлі похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Як саме готується Львів до похолодання та зими
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у Львові "цей тиждень і наступний триває тестування функціонування всіх систем міста".
Так, з минулого тижня розпочали перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.
Вже було протестовано роботу світлофорів в умовах відсутності електроенергії.
"А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати", - поділився Москаленко.
Уточнюється, що станом на 15 жовтня у Львові було перевірено вже понад 500 багатоповерхових будинків.
Найближчим часом планується "тестування водопостачання", роботи громадського транспорту (на випадок відсутності централізованого електропостачання).
"Перевіряємо також роботу Пунктів незламності першої черги - це 21 локація. Зверну увагу, що на суботу-неділю (18-19 жовтня, - Ред.) прогнозують похолодання, а з вівторка буде потепління. Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності", - повідомив заступник міського голови.
Про що влада просить місцевих мешканців
Згідно з інформацією Москаленка, опалення в місті подають зараз до 286 об'єктів - шкіл, садочків, лікарень.
"І станом на сьогодні ми вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень", - наголосив він.
З огляду на таку ситуацію, всіх мешканців міста просять готуватися до складної зими:
- перевірити у своїх будинках (незалежно чи це будинок ЛКП чи ОСББ) роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров;
- перевірити, чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та ін;
- мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг.
"Це все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму", - зауважив Москаленко.
Крім того, він попросив громадян інформувати владу про речі, які "з боку міста необхідно поправити".
Для цього працює відповідна "гаряча лінія": 15-80.
Буржуйки рятують від холоду не лише військових, але й цивільних (фото: city-adm.lviv.ua)
Скільки черг Пунктів незламності напрацювали в місті
В цілому у Львові було напрацьовано три черги локацій Пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв:
- перша черга - 21 пункт;
- друга черга - 147 пунктів;
- третя черга - близько тисячі локацій.
Мешканцям і гостям міста пояснили, що всі вони "будуть запускатися в роботу залежно від ситуації й потреби".
Уточнюється, що одним із Пунктів незламності першої черги є локація у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вулиця Костя Левицького, 67).
Голова району Юрій Лукашевський зауважив, що цей пункт оснащений всім необхідним, щоб:
- розпочати свою роботу у будь-який момент;
- забезпечити найнеобхідніші потреби мешканців при відсутності тепла й електроенергії.
"Тут є дві буржуйки, запас дров для них, запас води у баку на тисячу літрів, душ, туалети, доступ до інтернет-зв'язку через старлінки. Також тут можна зробити собі гарячий чай чи каву. У разі крайньої загрози - тут є два входи й виходи", - розповів посадовець.
Він додав, що автономне живлення там забезпечують сонячні панелі й дизельний генератор.
"Наш Пункт незламності разом із тим є укриттям. Мешканці району ним активно користуються. Зокрема минулого обстрілу тут було більше 80 людей. І це, як на мене, важлива функція Пункту незламності, адже війна триває. Тому зараз це приміщення відкрите на випадок повітряної тривоги", - підсумував Лукашевський.
Де відкриватимуть 21 Пункт незламності першої черги
Пункти незламності першої черги - це 21 локація у шістьох районах Львова.
Планується орієнтовно, що вони будуть відкриті:
- з 08:00;
- до 18:00.
Водночас за потреби Пункти незламності в місті працюватимуть цілодобово.
21 Пункт незламності першої черги у Львові (інфографіка: city-adm.lviv.ua)
Нижче наводимо адреси Пунктів незламності першої черги.
Залізничний район:
- вул. Виговського, 34 - Залізнична РА, 1 поверх, хол;
- вул. Повітряна, 20 - ЛКП "Супутник";
- вул. Широка, 86 б - ЛКП "Левандівка".
Галицький район:
- вул. Ф. Ліста, 1 - Галицька РА;
- вул. Городоцька, 36 - Академічний театр ім. Лесі Українки;
- вул. Сербська, 13 - ЛКП "Старий Львів".
Франківський район:
- вул. Генерала Т. Чупринки, 85 - Франківська РА;
- вул. Софії Караффи-Корбут, 10 - ЛКП "Магістральне";
- вул. Володимира Великого, 18 (14 а) - ЛКП "Львівський кіноцентр";
- вул. Кульпарківська, 131 - ЛКП "Південне".
Шевченківський район:
- вул. Мазепи, 11 - ЛКП "Балатон";
- вул. Липинського, 11 - Шевченківська РА;
- вул. Кушевича, 1 - Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
- вул. Варшавська, 64 - ЛКП "Варшавське-407";
- вул. Шевченка, 350 а - ЛКП "Рясне-402";
- вул. Величковського, 58 - СЗШ №100.
Личаківський район:
- вул. Пасічна, 49б - ЛКП "Господар";
- вул. К. Левицького, 67 - Личаківська РА.
Сихівський район:
- пр. Червоної Калини, 66 - Сихівська РА;
- пр. Червоної Калини, 38 - ЛКП "Житловик‑С";
- пр. Червоної Калини, 81 - Центр Довженка.
Нагадаємо, раніше до українців звернулись із проханням економити газ через нову атаку РФ на видобуток.
Тим часом влада Миколаєва пояснила, чому намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті цього року якомога довше.
Крім того, коли ввімкнуть тепло та як будуть економити вирішили у Житомирі.
Читайте також, як готували до зими Пункти незламності у Кіровоградської області.