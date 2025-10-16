ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)

Четвер 16 жовтня 2025 15:10
Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси) У Пунктах незламності мешканці й гості Львова зможуть обігрітися, зарядити телефони тощо (фото: city-adm.lviv.ua)
Автор: Ірина Костенко

Львів готується до складної зими. Планується, зокрема, запуск в роботу першої черги Пунктів незламності на тлі похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Як саме готується Львів до похолодання та зими

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у Львові "цей тиждень і наступний триває тестування функціонування всіх систем міста".

Так, з минулого тижня розпочали перевірку готовності до роботи у надзвичайній ситуації об'єктів критичної інфраструктури.

Вже було протестовано роботу світлофорів в умовах відсутності електроенергії.

"А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати", - поділився Москаленко.

Уточнюється, що станом на 15 жовтня у Львові було перевірено вже понад 500 багатоповерхових будинків.

Найближчим часом планується "тестування водопостачання", роботи громадського транспорту (на випадок відсутності централізованого електропостачання).

"Перевіряємо також роботу Пунктів незламності першої черги - це 21 локація. Зверну увагу, що на суботу-неділю (18-19 жовтня, - Ред.) прогнозують похолодання, а з вівторка буде потепління. Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності", - повідомив заступник міського голови.

Про що влада просить місцевих мешканців

Згідно з інформацією Москаленка, опалення в місті подають зараз до 286 об'єктів - шкіл, садочків, лікарень.

"І станом на сьогодні ми вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень", - наголосив він.

З огляду на таку ситуацію, всіх мешканців міста просять готуватися до складної зими:

  • перевірити у своїх будинках (незалежно чи це будинок ЛКП чи ОСББ) роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров;
  • перевірити, чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та ін;
  • мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг.

"Це все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму", - зауважив Москаленко.

Крім того, він попросив громадян інформувати владу про речі, які "з боку міста необхідно поправити".

Для цього працює відповідна "гаряча лінія": 15-80.

Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)Буржуйки рятують від холоду не лише військових, але й цивільних (фото: city-adm.lviv.ua)

Скільки черг Пунктів незламності напрацювали в місті

В цілому у Львові було напрацьовано три черги локацій Пунктів незламності, які розгортатимуть свою роботу у випадках різних сценаріїв:

  • перша черга - 21 пункт;
  • друга черга - 147 пунктів;
  • третя черга - близько тисячі локацій.

Мешканцям і гостям міста пояснили, що всі вони "будуть запускатися в роботу залежно від ситуації й потреби".

Уточнюється, що одним із Пунктів незламності першої черги є локація у приміщенні Личаківської районної адміністрації (вулиця Костя Левицького, 67).

Голова району Юрій Лукашевський зауважив, що цей пункт оснащений всім необхідним, щоб:

  • розпочати свою роботу у будь-який момент;
  • забезпечити найнеобхідніші потреби мешканців при відсутності тепла й електроенергії.

"Тут є дві буржуйки, запас дров для них, запас води у баку на тисячу літрів, душ, туалети, доступ до інтернет-зв'язку через старлінки. Також тут можна зробити собі гарячий чай чи каву. У разі крайньої загрози - тут є два входи й виходи", - розповів посадовець.

Він додав, що автономне живлення там забезпечують сонячні панелі й дизельний генератор.

"Наш Пункт незламності разом із тим є укриттям. Мешканці району ним активно користуються. Зокрема минулого обстрілу тут було більше 80 людей. І це, як на мене, важлива функція Пункту незламності, адже війна триває. Тому зараз це приміщення відкрите на випадок повітряної тривоги", - підсумував Лукашевський.

Де відкриватимуть 21 Пункт незламності першої черги

Пункти незламності першої черги - це 21 локація у шістьох районах Львова.

Планується орієнтовно, що вони будуть відкриті:

  • з 08:00;
  • до 18:00.

Водночас за потреби Пункти незламності в місті працюватимуть цілодобово.

Львів готується до складної зими: де відкривають 21 Пункт незламності першої черги (адреси)21 Пункт незламності першої черги у Львові (інфографіка: city-adm.lviv.ua)

Нижче наводимо адреси Пунктів незламності першої черги.

Залізничний район:

  • вул. Виговського, 34 - Залізнична РА, 1 поверх, хол;
  • вул. Повітряна, 20 - ЛКП "Супутник";
  • вул. Широка, 86 б - ЛКП "Левандівка".

Галицький район:

  • вул. Ф. Ліста, 1 - Галицька РА;
  • вул. Городоцька, 36 - Академічний театр ім. Лесі Українки;
  • вул. Сербська, 13 - ЛКП "Старий Львів".

Франківський район:

  • вул. Генерала Т. Чупринки, 85 - Франківська РА;
  • вул. Софії Караффи-Корбут, 10 - ЛКП "Магістральне";
  • вул. Володимира Великого, 18 (14 а) - ЛКП "Львівський кіноцентр";
  • вул. Кульпарківська, 131 - ЛКП "Південне".

Шевченківський район:

  • вул. Мазепи, 11 - ЛКП "Балатон";
  • вул. Липинського, 11 - Шевченківська РА;
  • вул. Кушевича, 1 - Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
  • вул. Варшавська, 64 - ЛКП "Варшавське-407";
  • вул. Шевченка, 350 а - ЛКП "Рясне-402";
  • вул. Величковського, 58 - СЗШ №100.

Личаківський район:

  • вул. Пасічна, 49б - ЛКП "Господар";
  • вул. К. Левицького, 67 - Личаківська РА.

Сихівський район:

  • пр. Червоної Калини, 66 - Сихівська РА;
  • пр. Червоної Калини, 38 - ЛКП "Житловик‑С";
  • пр. Червоної Калини, 81 - Центр Довженка.

Нагадаємо, раніше до українців звернулись із проханням економити газ через нову атаку РФ на видобуток.

Тим часом влада Миколаєва пояснила, чому намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті цього року якомога довше.

Крім того, коли ввімкнуть тепло та як будуть економити вирішили у Житомирі.

Читайте також, як готували до зими Пункти незламності у Кіровоградської області.

