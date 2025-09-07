UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Десятки вибухів і знеструмлення: РФ обстріляла "Шахедами" Кременчук

Ілюстративне фото: у Кременчуку стався частковий блекаут (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російськими дронами частково зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.

"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.

Малецький додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.

Масована російська атака

Російські загарбники масовано обстрілюють Україну дронами і ракетами.

Зокрема, ворог двічі атакував Дніпро.

Також росіяни вдарили "Шахедами" і балістичними ракетами по Кривому Рогу.

Крім того, масовано атаковано дронами Київ. Є влучання у житлові будинки й автомобілі.

Детальніше про обстріл столиці та наслідки влучань, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

