Десятки вибухів і знеструмлення: РФ обстріляла "Шахедами" Кременчук

У місті Кременчук (Полтавська область) внаслідок ударів російськими дронами частково зникла електроенергія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.
За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.
"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.
Малецький додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.
Російські загарбники масовано обстрілюють Україну дронами і ракетами.
Зокрема, ворог двічі атакував Дніпро.
Також росіяни вдарили "Шахедами" і балістичними ракетами по Кривому Рогу.
Крім того, масовано атаковано дронами Київ. Є влучання у житлові будинки й автомобілі.
Детальніше про обстріл столиці та наслідки влучань, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.