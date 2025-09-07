Десятки вибухів і знеструмлення: РФ обстріляла "Шахедами" Кременчук

За його словами, у місті пролунали десятки вибухів.

"У частині міста відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням", - написав мер.

Малецький додав, що всі служби працюють на місцях ударів, а інформацію про наслідки оприлюднить Обласна військова адміністрація.