ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кривому Розі лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони

Кривий Ріг, Неділя 07 вересня 2025 04:01
UA EN RU
У Кривому Розі лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони Фото: Кривий Ріг атакують російські дрони і ракети (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Кривому Розі лунають вибухи. Місто під масованою атакою "Шахедів" і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.

"Кривий Ріг. Вибухи. Масована ракетна та шахедна атака. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він.

Вілкул попросив берегти себе та своїх близьких і додав, що ще є виходи ракет і "Шахеди" у повітрі.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляли про пуски балістичних ракет о 03:29 і 03:35.

О 03:57 Повітряні сили повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.

Видання "Перший Криворізький" повідомило, що після атаки балістичними ракетами, у Кривому Розі спостерігаються перебої зі світлом.

Деякі містяни повідомили, що у них вимкнули і не увікнули світло. В деяких оселях електроенергію відновили.

В ніч на 7 вересня російський агресор масовано обстрілює Україну дронами-камікадзе і балістичними ракетами.

Близько 01:00 лунали вибухи в Дніпрі через атаку на місто й область ударних безпілотників.

Додамо, що внаслідок попередньої дронової атаки на Дніпро, в місті було пошкоджене одне з місцевих підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії