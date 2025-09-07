У Києві палають багатоповерхівки та авто: перші наслідки нічної атаки РФ

В ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу в столиці палають багатоповерхові будинки та авто, є постраждалі та загибла.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічну атаку дронами.

Головне:

Київ був під атакою дронів, тривога тривала близько 7 годин

У місті горить 4 багатоповерхівки, у двох з них часткове руйнування

Відомо про 11 постраждалих, одну загиблу людину та жінку, яка померла в укритті

Наслідки атаки фіксують у Святошинському та Дарницькому районах

Чим атакували росіяни

Згідно даним Повітряних сил ЗСУ, перші фіксації ворожих безпілотників у повітряному просторі України почалися вчора, з 17:22. Перші дрони летіли з Донецької області, потім з півночі, а наступні з інших напрямків.

Приблизно через дві години у столиці вже оголосили тривогу, було чути звуки вибухів, а потім повторні після 23:00. Проте особливо гучні вибухи починалося орієнтовно з 03:00, після чого стали фіксуватися перші наслідки атаки. Станом на 05:30 в столиці вже тихо та оголосили відбій тривоги.

Наслідки обстрілу

Згідно інформації від місцевої влади, пошкодження внаслідок обстрілу наразі зафіксовано у двох районах.

Святошинський район

"У Святошинському районі фіксуємо наслідки ворожої атаки. Повідомляють про займання автомобілів на парковці. З ситуацією працюють вогнеборці", - писав начальник КМВА Тимур Ткаченко о 03:29.

Пізніше він уточнив, що надходить інформація про влучання в житлову 9-поверхівку та 16-поверхівку.

"Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі", - уточнив Ткаченко о 04:01.

Паралельно мер Києва Віталій Кличко теж писав, що є влучання та загоряння у двох вищевказаних будинках.

Оновлено о 04:17

"Загоряння ще в одній девʼятиповерхівці на Святошино. Всі служби прямують на місце. Перебувайте в укриттях! Ворожа атака на столицю триває", - поінформував мер Києва.

Крім того, у районі сталося загоряння на складах.

Оновлено о 04:33

"У девʼятиповерховому будинку в Святошинському районі, де внаслідок атаки сталося загоряння, часткове руйнування з 4 по 8 поверхи. Всі служби працюють на місці", - повідомив Кличко.

Дарницький район

Станом на 04:01 стало відомо, що в столиці вже пошкоджено щонайменше три будинки.

"У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, пожежа внаслідок влучання уламків в чотириповерховий житловий будинок", - повідомив Кличко о 04:02.

Начальник КМВА теж підтверджує, що у Дарницькому районі пошкоджено 4-поверховий будинок. Крім того, мер столиці писав, що в цей район був виклик медиків.

Оновлено о 04:23

"У чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку. Всі служби на місці", - інформує міський голова.

Постраждалі

У КМВА розповіли, що станом на 04:27 відомо вже про двох постраждалих.

Оновлено о 04:43

Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах зросла до 8. Трьох із них медики госпіталізували, включаючи вагітну жінку. Іншим людям надають допомогу на місці.

Оновлено о 05:14

"За інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка", - повідомив Кличко.

Також він розповів, що у столиці вже 11 постраждалих. З них 5 госпіталізували, іншім надають допомогу на місці.

Оновлено о 05:25

"На жаль, в Святошинському районі загинула одна людина. Ще 11 отримали поранення", - інформує начальник КМВА.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.