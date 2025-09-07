Десятки взрывов и обесточивание: РФ обстреляла "Шахедами" Кременчуг

По его словам, в городе прогремели десятки взрывов.

"В части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал мэр.

Малецкий добавил, что все службы работают на местах ударов, а информацию о последствиях обнародует Областная военная администрация.