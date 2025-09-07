RU

Десятки взрывов и обесточивание: РФ обстреляла "Шахедами" Кременчуг

Иллюстративное фото: в Кременчуге произошел частичный блэкаут (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российскими дронами частично исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кременчуга Виталия Малецкого.

По его словам, в городе прогремели десятки взрывов.

"В части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал мэр.

Малецкий добавил, что все службы работают на местах ударов, а информацию о последствиях обнародует Областная военная администрация.

Массированная российская атака

Российские захватчики массированно обстреливают Украину дронами и ракетами.

В частности, враг дважды атаковал Днепр.

Также россияне ударили "Шахедами" и баллистическими ракетами по Кривому Рогу.

Кроме того, массированно атакован дронами Киев. Есть попадания в жилые дома и автомобили.

Подробнее об обстреле столицы и последствиях попаданий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

