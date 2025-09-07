Десятки взрывов и обесточивание: РФ обстреляла "Шахедами" Кременчуг
В городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российскими дронами частично исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кременчуга Виталия Малецкого.
По его словам, в городе прогремели десятки взрывов.
"В части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением", - написал мэр.
Малецкий добавил, что все службы работают на местах ударов, а информацию о последствиях обнародует Областная военная администрация.
Массированная российская атака
Российские захватчики массированно обстреливают Украину дронами и ракетами.
В частности, враг дважды атаковал Днепр.
Также россияне ударили "Шахедами" и баллистическими ракетами по Кривому Рогу.
Кроме того, массированно атакован дронами Киев. Есть попадания в жилые дома и автомобили.
