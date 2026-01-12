В Одесі після удару РФ є руйнування і постраждалі, - мерія

Нічна атака по півдню України призвела до пошкодження об'єкта інфраструктури та перебоїв з електропостачанням в одному з районів. На місці працюють екстрені служби, уточнюють інформацію про наслідки удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.

У ніч на 12 січня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури в Одеському районі Одеської області.

Через це в частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання. Інформація про масштаби пошкоджень продовжує уточнюватися.

Є постраждалі та руйнування

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім того, зафіксовано руйнування житлового фонду.

Відомо про один повністю зруйнований приватний будинок, ще чотири будинки зазнали пошкоджень різного ступеня.

Робота екстрених служб

За твердженням Лисака, на місце події оперативно виїхали всі необхідні аварійні та комунальні служби.

Фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки, оцінкою пошкоджень і відновленням критично важливої інфраструктури. Влада закликає жителів стежити за офіційною інформацією та дотримуватися заходів безпеки.

На момент публікації матеріалу дронова атака по Одеській області триває.