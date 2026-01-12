Десятки тысяч семей в Одесской области остались без света из-за ударов РФ по энергетике

В результате ночной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в Одесской области зафиксированы значительные повреждения. Без света пока остаются более трех десятков семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В ДТЭК отмечают, что энергетики Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть свет потребителям.

"Одесская область: враг снова атакует энергетику. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области. Повреждения значительные", - говорится в сообщении компании.

Что известно об обстреле Одессы и области 12 января

В ночь на 12 января воздушную тревогу в Одесском районе объявляли дважды.

Первый раз она длилась с 23:13 до 23:41 11 января, когда Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы - в городе были слышны взрывы, работала ПВО.

Вторую воздушную тревогу объявили в 00:56 из-за угрозы БпЛА, которые двигались в сторону Черноморска и Раздельной. Отбой тревоги дали в 02:05.

По данным местных властей, в результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры и административное здание.

Также получили повреждения автомобиль и пять частных домов. Еще один дом разрушен. Травмированы 40-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Удар привел к обесточиванию нескольких населенных пунктов области, а также одного из микрорайонов Одессы.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте атаки развернули оперативный штаб. Также действует пункт обогрева. Коммунальщики закрывают оконные приемы, которые остались без остекления.

В ОГА отметили, что тепло- и водоснабжение для населения уже восстановлено.