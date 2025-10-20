UA

Десятки "Шахедів" і ракети з Криму: Україна відбила чергову нічну атаку РФ

Ілюстративне фото: Україна відбила чергову нічну атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі запустила по території України 60 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 20 жовтня противник атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23"  із ТОТ Криму. А також 60-ма ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків. Близько 40 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 38 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Обстріл 20 жовтня

Цієї ночі російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, у Сумській області низка потягів курсують із затримкою.

Також через обстріл росіян майже три тисячі абонентів залишились без електропостачання у Ніжинському районі Чернігівської області.

"Робимо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто. І знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!" - зазначили в "Чернігівобленерго".

Окрім цього ввечері неділі, 19 жовтня, російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Повітряні сили УкраїниВійна в Україні