Десятки "Шахедов" и ракеты из Крыма: Украина отразила очередную ночную атаку РФ

В ночь на 20 октября противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" с ВОТ Крыма. А также 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с четырех направлений. Около 40 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях.

Обстрел 20 октября

Этой ночью российские войска снова ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, в Сумской области ряд поездов курсируют с задержкой.

Также из-за обстрела россиян почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.

"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".