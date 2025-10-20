ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Десятки "Шахедов" и ракеты из Крыма: Украина отразила очередную ночную атаку РФ

Украина, Понедельник 20 октября 2025 09:13
UA EN RU
Десятки "Шахедов" и ракеты из Крыма: Украина отразила очередную ночную атаку РФ Иллюстративное фото: Украина отбила очередную ночную атаку РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия этой ночью запустила по территории Украины 60 ударных дронов и три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 20 октября противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" с ВОТ Крыма. А также 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с четырех направлений. Около 40 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 38 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БпЛА на 12 локациях.

Обстрел 20 октября

Этой ночью российские войска снова ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, в Сумской области ряд поездов курсируют с задержкой.

Также из-за обстрела россиян почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.

"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".

Кроме этого вечером воскресенья, 19 октября, российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов