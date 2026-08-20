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Десятки мігрантів нелегально прибули на материкову Іспанію, - The Telegraph

20:55 20.08.2026 Чт
2 хв
Швидкісний катер висадив нелегалів прямо на пляжі
aimg Олена Бджола
Десятки мігрантів нелегально прибули на материкову Іспанію, - The Telegraph Фото: мігранти в іспанській Сеуті (Getty Images)
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Близько 60 мігрантів дісталися материкової Іспанії. Інцидент стався у провінції Мурсія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Мігранти атакують Іспанію

Катер із десятками людей підійшов безпосередньо до узбережжя неподалік La Manga Club 19 серпня.

Люди почали стрибати з катера у воду та самостійно діставатися берега.

Все відбувалося на очах у туристів на пляжі.

За словами очевидців, частина відпочивальників була шокована побаченим та почала залишати місце відпочинку. Інші викликали поліцію.

Міграційна криза в Сеуті

Раніше РБК-Україна писало, що у Сеуті сотні мігрантів влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи притулку в Іспанії. Вони серед кількох тисяч людей, які застрягли в анклаві після масового прориву кордону два тижні тому.

Також повідомлялося, що у середині липня міграційна криза в іспанському анклаві Сеута різко загострилася. До міста за добу прорвалися близько 60 тисяч людей.

Крім того, лідери низки європейських країн закликали призупинити участь Іспанії в Шенгені через масштабну міграційну кризу у Сеуті.

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