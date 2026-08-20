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Десятки мигрантов нелегально прибыли на материковую Испанию, - The Telegraph

20:55 20.08.2026 Чт
2 мин
Скоростной катер высадил нелегалов прямо на пляже
aimg Елена Бджола
Десятки мигрантов нелегально прибыли на материковую Испанию, - The Telegraph Фото: мигранты в испанской Сеуте (Getty Images)
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Около 60 мигрантов добрались до материковой Испании. Инцидент произошел в провинции Мурсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Мигранты атакуют Испанию

Катер с десятками человек подошел непосредственно к побережью недалеко от La Manga Club 19 августа.

Люди начали прыгать с катера в воду и самостоятельно добираться до берега.

Все происходило на глазах у туристов на пляже.

По словам очевидцев, часть отдыхающих была шокирована увиденным и стала покидать место отдыха. Остальные вызвали полицию.

Миграционный кризис в Сеуте

Ранее РБК-Украина писало, что в Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, требуя убежища в Испании. Они среди нескольких тысяч застрявших в анклаве после массового прорыва границы две недели назад.

Также сообщалось, что в середине июля миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.

Кроме того, лидеры ряда европейских стран призвали приостановить участие Испании в Шенгене из-за масштабного миграционного кризиса в Сеуте.

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