Десятки мигрантов нелегально прибыли на материковую Испанию, - The Telegraph
Около 60 мигрантов добрались до материковой Испании. Инцидент произошел в провинции Мурсия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Мигранты атакуют Испанию
Катер с десятками человек подошел непосредственно к побережью недалеко от La Manga Club 19 августа.
Люди начали прыгать с катера в воду и самостоятельно добираться до берега.
Все происходило на глазах у туристов на пляже.
По словам очевидцев, часть отдыхающих была шокирована увиденным и стала покидать место отдыха. Остальные вызвали полицию.
Достопримечательности migrantов, сброшенные на пляже в северной части страны и подвергаются туризму на лужайке на Восточный день.— The Telegraph (@Telegraph) August 20, 2026
: https://t.co/z0MKq8Boo4 pic.twitter.com/xnlB5QibC3
Миграционный кризис в Сеуте
Ранее РБК-Украина писало, что в Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, требуя убежища в Испании. Они среди нескольких тысяч застрявших в анклаве после массового прорыва границы две недели назад.
Также сообщалось, что в середине июля миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.
Кроме того, лидеры ряда европейских стран призвали приостановить участие Испании в Шенгене из-за масштабного миграционного кризиса в Сеуте.