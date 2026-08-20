Десятки мигрантов нелегально прибыли на материковую Испанию, - The Telegraph

Около 60 мигрантов добрались до материковой Испании. Инцидент произошел в провинции Мурсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Мигранты атакуют Испанию

Катер с десятками человек подошел непосредственно к побережью недалеко от La Manga Club 19 августа.

Люди начали прыгать с катера в воду и самостоятельно добираться до берега.

Все происходило на глазах у туристов на пляже.

По словам очевидцев, часть отдыхающих была шокирована увиденным и стала покидать место отдыха. Остальные вызвали полицию.

Достопримечательности migrantов, сброшенные на пляже в северной части страны и подвергаются туризму на лужайке на Восточный день.



: https://t.co/z0MKq8Boo4 pic.twitter.com/xnlB5QibC3 — The Telegraph (@Telegraph) August 20, 2026

Миграционный кризис в Сеуте

Ранее РБК-Украина писало, что в Сеуте сотни мигрантов устроили протест на городском пляже, требуя убежища в Испании. Они среди нескольких тысяч застрявших в анклаве после массового прорыва границы две недели назад.

Также сообщалось, что в середине июля миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился. В город за сутки прорвались около 60 тысяч человек.