В ЄС вимагають призупинити участь Іспанії в Шенгені через міграційну кризу у Сеуті

Лідери низки європейських країн закликали призупинити участь Іспанії в Шенгені через масштабну міграційну кризу у Сеуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та El Pais .

Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Іспанію "діяти швидко, щоб відновити контроль над ситуацією та виконати свої зобов'язання в рамках Шенгенського співробітництва".

"Якщо розвиток подій створить ризики для безпеки чи міграційної ситуації у Швеції, уряд готовий вжити необхідних заходів для забезпечення порядку та контролю", - додав він.

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Том Берендсен назвав події в Сеуті "такими, що викликають занепокоєння".

"Ми розраховуємо, що Іспанія зробить усе необхідне для захисту зовнішніх кордонів ЄС, а Марокко також вживе необхідних заходів", - зазначив він.

Фінляндія підтримала пропозицію Італії

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що усі країни ЄС мають підтримати пропозицію Італії призупинити статус Іспанії у Шенгені. За її словами, Рим вже розглядає таку можливість, що раніше підтвердила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

"Іспанія повністю не змогла захистити зовнішній кордон Шенгенської зони від нелегальної міграції. Так не може тривати. Усі європейські країни повинні підтримати пропозицію Мелоні. Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту своїх зовнішніх кордонів, не можуть бути членами Шенгенської зони", - написала вона в X.

Рантанен заявила, що ситуація в Сеуті відображає "абсолютний провал" іспанської міграційної політики, і назвала те, що сталося в четвер, 30 липня, "міграційним вторгненням".