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В ЄС вимагають призупинити участь Іспанії в Шенгені через міграційну кризу у Сеуті

14:39 31.07.2026 Пт
2 хв
В Італії назвали події у Сеуті "міграційним вторгненням"
aimg Валерій Ульяненко
В ЄС вимагають призупинити участь Іспанії в Шенгені через міграційну кризу у Сеуті Фото: кордон Марокко з Іспанією прорвали десятки тисяч мігрантів (Getty Images)
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Лідери низки європейських країн закликали призупинити участь Іспанії в Шенгені через масштабну міграційну кризу у Сеуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та El Pais.

Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Іспанію "діяти швидко, щоб відновити контроль над ситуацією та виконати свої зобов'язання в рамках Шенгенського співробітництва".

"Якщо розвиток подій створить ризики для безпеки чи міграційної ситуації у Швеції, уряд готовий вжити необхідних заходів для забезпечення порядку та контролю", - додав він.

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Том Берендсен назвав події в Сеуті "такими, що викликають занепокоєння".

"Ми розраховуємо, що Іспанія зробить усе необхідне для захисту зовнішніх кордонів ЄС, а Марокко також вживе необхідних заходів", - зазначив він.

Фінляндія підтримала пропозицію Італії

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що усі країни ЄС мають підтримати пропозицію Італії призупинити статус Іспанії у Шенгені. За її словами, Рим вже розглядає таку можливість, що раніше підтвердила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

"Іспанія повністю не змогла захистити зовнішній кордон Шенгенської зони від нелегальної міграції. Так не може тривати. Усі європейські країни повинні підтримати пропозицію Мелоні. Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту своїх зовнішніх кордонів, не можуть бути членами Шенгенської зони", - написала вона в X.

Рантанен заявила, що ситуація в Сеуті відображає "абсолютний провал" іспанської міграційної політики, і назвала те, що сталося в четвер, 30 липня, "міграційним вторгненням".

Нагадаємо, іспанське місто Сеута - автономний анклав країни в Північній Африці - зіткнулося з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки.

За останню добу до анклаву могли нелегально потрапити до 50 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Для стабілізації ситуації та забезпечення громадського порядку влада залучила армійські підрозділи.

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Італія Швеція Іспанія Шенгенська зона
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