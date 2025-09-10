Десятки авіаударів та тисячі дронів: Генштаб повідомив про 200 боїв за добу

Минулої доби ворог завдав три ракетні та 73 авіаційні удари по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. Для цього застосував сім ракет і 93 керовані авіабомби. Також зафіксовано використання 5777 дронів-камікадзе та 4838 артилерійських обстрілів, із яких 95 - реактивними системами залпового вогню.
Авіаудар було нанесено по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.
Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й техніки противника та ще один важливий об’єкт.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаударів, застосувавши 24 керовані бомби, та здійснив 222 артобстріли, зокрема чотири - з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурми біля Степової Новоселівки, а також у напрямку Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.
Східні напрямки
- На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися біля Новомихайлівки, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Зарічного та Торського.
- На Сіверському напрямку відбулося 21 зіткнення. Противник намагався атакувати позиції Сил оборони біля Серебрянки, Григорівки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Пазено.
- На Краматорському напрямку сталося три бої у районі Ступочок.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Катеринівки, Яблунівки, Полтавки, а також у напрямку Олександро-Шультиного та Плещіївки.
Найгарячіші ділянки
- На Покровському напрямку наші захисники відбили 60 атак агресора. Бої точилися у районах Володимирівки, Нового Шахового, Заповідного, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Шевченка, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного, а також у напрямку Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська й Молодецького.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмів ворога в районах Маліївки, Комишувахи, Новомиколаївки, Ольгівки та в напрямку Філії, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Січневого, Тернового й Новоіванівки.
Інші напрямки
- На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Фото: українські захисники відбили штурми ворога на всіх напрямках (Генштаб ЗСУ)