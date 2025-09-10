Десятки авіаударів та тисячі дронів: Генштаб повідомив про 200 боїв за добу

Минулої доби ворог завдав три ракетні та 73 авіаційні удари по позиціях українських підрозділів і населених пунктах. Для цього застосував сім ракет і 93 керовані авіабомби. Також зафіксовано використання 5777 дронів-камікадзе та 4838 артилерійських обстрілів, із яких 95 - реактивними системами залпового вогню.

Авіаудар було нанесено по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й техніки противника та ще один важливий об’єкт.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаударів, застосувавши 24 керовані бомби, та здійснив 222 артобстріли, зокрема чотири - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурми біля Степової Новоселівки, а також у напрямку Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

Східні напрямки

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися біля Новомихайлівки, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку відбулося 21 зіткнення. Противник намагався атакувати позиції Сил оборони біля Серебрянки, Григорівки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Пазено.

На Краматорському напрямку сталося три бої у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Катеринівки, Яблунівки, Полтавки, а також у напрямку Олександро-Шультиного та Плещіївки.

Найгарячіші ділянки

На Покровському напрямку наші захисники відбили 60 атак агресора. Бої точилися у районах Володимирівки, Нового Шахового, Заповідного, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Шевченка, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного, а також у напрямку Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська й Молодецького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 40 штурмів ворога в районах Маліївки, Комишувахи, Новомиколаївки, Ольгівки та в напрямку Філії, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Січневого, Тернового й Новоіванівки.

Інші напрямки

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Фото: українські захисники відбили штурми ворога на всіх напрямках (Генштаб ЗСУ)