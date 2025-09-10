Десятки авиаударов и тысячи дронов: Генштаб сообщил о 200 боях за сутки

За прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 73 авиационных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам. Для этого применил семь ракет и 93 управляемые авиабомбы. Также зафиксировано использование 5777 дронов-камикадзе и 4838 артиллерийских обстрелов, из которых 95 - реактивными системами залпового огня.

Авиаудар был нанесен по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

Вместе с тем авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника и еще один важный объект.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 12 авиаударов, применив 24 управляемые бомбы, и осуществил 222 артобстрела, в том числе четыре - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы возле Степной Новоселовки, а также в направлении Купянска, Петропавловки и Песчаного.

Восточные направления

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться возле Новомихайловки, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязов, Заречного и Торского.

На Северском направлении произошло 21 столкновение. Противник пытался атаковать позиции Сил обороны у Серебрянки, Григорьевки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Пазено.

На Краматорском направлении произошло три боя в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак вблизи Катериновки, Яблоновки, Полтавки, а также в направлении Александро-Шультино и Плещеевки.

Самые горячие участки

На Покровском направлении наши защитники отбили 60 атак агрессора. Бои шли в районах Владимировки, Нового Шахматного, Заповедного, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Шевченко, Зверева, Котлиного, Удачного, Дачного, а также в направлении Вольного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска и Молодецкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 40 штурмов врага в районах Малиевки, Камышевахи, Новониколаевки, Ольговки и в направлении Филиала, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Сичневого, Тернового и Новоивановки.

Другие направления

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Фото: украинские защитники отбили штурмы врага на всех направлениях (Генштаб ВСУ)