Генштаб оновив дані по втратам ворога за 9 вересня

Минулої доби, 9 вересня, на фронті підтвердили високу ефективність українських військ: Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам, які продовжують намагатися просунутися на нашій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останніми днями ситуація на фронті залишалася напруженою, а Збройні сили України завдали значних втрат російським окупантам. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби противник втратив близько 910 солдатів та різноманітну техніку, включно з бронетранспортерами та безпілотниками. Такі показники підтверджують ефективність оборонних та контрнаступальних дій українських підрозділів.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 091 000 (+990) осіб;

танків – 11 172 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 23 262 (+1) од.;

артилерійських систем – 32 606 (+29) од.;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 1 483 (+1) од.;

засобів ППО – 1 217 од.;

літаків – 422 од.;

гелікоптерів – 341 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347) од.;

крилатих ракет – 3 691 од.;

кораблів та катерів – 28 од.;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83) од.;

спеціальної техніки – 3 964 (+1) од.

Ці цифри свідчать про масштабні втрати противника і підтверджують високу ефективність українських сил у протидії російській агресії.