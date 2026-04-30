Ціни злетіли наполовину: в якому місті на заході України найдорожче орендувати житло
Довгострокова оренда квартир у західних областях України суттєво подорожчала. Водночас кількість вільних квартир стрімко скорочується через аномальний попит.
РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість пояснює, що відбувається з вартістю житла та в яких містах спостерігається найбільший ажіотаж.
Головне:
- Рекордсмен: В Ужгороді зафіксовано найбільший стрибок цін - оренда двокімнатних квартир за рік подорожчала на 46%.
- Дефіцит: Кількість оголошень про оренду в Ужгороді впала вдвічі, що робить пошук вільного житла критично складним.
- Попит: Кількість відгуків на оголошення в окремих містах зросла майже втричі, випереджаючи темпи будівництва.
- Стабільність: Лише у Луцьку та Рівному ціни в деяких сегментах залишилися на рівні минулого року.
- Причини: Ринок перегрітий через безпеку регіону, релокацію бізнесу та нестачу нових квадратних метрів.
Ціни ростуть майже всюди
Найбільше подорожчання зафіксували в Ужгороді. Це місто фактично стало рекордсменом - і за однокімнатними, і за більшими квартирами.
Якщо говорити простіше, за рік:
- однокімнатне житло тут подорожчало більш ніж на чверть;
- двокімнатне - майже наполовину;
- трикімнатне - приблизно на чверть.
Суттєве зростання також видно в Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Хмельницькому. У Львові, наприклад, оренда вже наближається до 18-28 тисяч гривень залежно від кількості кімнат.
Водночас є міста, де ринок поводиться спокійніше. У Луцьку ціни на двокімнатні квартири фактично не змінилися, а у Рівному стабільною залишилася оренда трикімнатного житла.
Житла стає менше
Попри зростання цін, вибір квартир для оренди скорочується.
Особливо це помітно в Ужгороді - там кількість оголошень про однокімнатні квартири впала більш ніж наполовину. Подібна ситуація і з двокімнатним житлом у Хмельницькому та тому ж Ужгороді.
У сегменті трикімнатних квартир пропозиція зменшилась майже у всіх досліджуваних містах.
Фактично єдиним винятком став Луцьк - там, навпаки, квартир у деяких категоріях стало більше.
Попит зростає ще швидше, ніж ціни
На тлі скорочення пропозиції інтерес до оренди різко зріс.
Найяскравіший приклад - знову Ужгород:
- кількість відгуків на однокімнатні квартири там зросла більш ніж удвічі;
- на трикімнатні - майже утричі.
Схожа ситуація і в Хмельницькому, де значно активніше почали шукати дво- і трикімнатне житло.
Це означає, що конкуренція між орендарями посилилася - знайти квартиру стає складніше, а хороші варіанти "зникають" дуже швидко.
Чому ринок так змінився
Аналітики пояснюють ці тенденції кількома причинами.
Захід України залишається відносно безпечнішим регіоном, тому сюди продовжують переїжджати люди з інших областей. Паралельно сюди релокується бізнес, що також збільшує попит на житло.
Але є інша сторона - нове будівництво не встигає за цим попитом. Через це квартир на ринку стає менше, і ціни зростають.
Раніше РБК-Україна писало, що у березні 2026 року в Україні зріс попит на оренду житла, особливо у прифронтових містах - зокрема в Запоріжжі, Харкові та Сумах. Водночас у великих містах, як-от Київ і Одеса, інтерес до оренди знизився.
Також ми розповідали, що в Києві за рік подешевшала оренда одно- та двокімнатних квартир на 6-8%, тоді як ціни на трикімнатні залишилися стабільними. Водночас у центральних районах житло дорожчає, а найдешевші варіанти - у спальних районах; у передмісті ціни змінюються нерівномірно, подекуди навіть зростають.