Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины

Купить собственную квартиру в Украине без кредита для большинства людей остается долгосрочной целью. В среднем украинцам нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатное жилье, если откладывать всю зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLX Недвижимость.

Аналитики сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир в областных центрах с медианными зарплатами украинцев.

Где проще всего накопить на квартиру

Самое доступное жилье сейчас в городах, которые расположены близко к линии фронта. Из-за ситуации с безопасностью цены на недвижимость там остаются самыми низкими в стране.

Меньше всего времени для накопления нужно в:

Запорожье - около 2 лет (медианная цена квартиры 661 тыс. гривен);

- около 2 лет (медианная цена квартиры 661 тыс. гривен); Херсоне - около 3 лет (636 тыс. гривен);

- около 3 лет (636 тыс. гривен); Николаеве - 3 года (856 тыс. гривен);

- 3 года (856 тыс. гривен); Харькове - 4 года (1,1 млн гривен);

- 4 года (1,1 млн гривен); Сумах - 4 года (1 млн гривен).

Аналитики отмечают, что именно нестабильная ситуация с безопасностью сдерживает рост стоимости жилья в этих регионах.



Сколько нужно зарабатывать на квартиру в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

В каких городах нужно 5-7 лет

В большинстве областных центров украинцам придется копить на квартиру минимум 5-7 лет.

Около 5 лет нужно для покупки жилья в:

Днепре - 1,4 млн гривен;

- 1,4 млн гривен; Кропивницком - 1,3 млн гривен;

- 1,3 млн гривен; Чернигове - 1,5 млн гривен;

- 1,5 млн гривен; Хмельницком - 1,8 млн гривен.

Еще дольше придется откладывать жителям:

Ивано-Франковска - 6 лет (2,2 млн гривен);

- 6 лет (2,2 млн гривен); Черкасс - 6 лет (2 млн гривен);

- 6 лет (2 млн гривен); Полтавы - 6 лет (1,7 млн гривен);

- 6 лет (1,7 млн гривен); Одессы - 6-7 лет (2,1-2,2 млн гривен).

Примерно 7 лет накоплений понадобится для покупки квартиры в:

Луцке - 2,4 млн гривен;

- 2,4 млн гривен; Тернополе - 2,4 млн гривен;

- 2,4 млн гривен; Ровно - 2,5 млн гривен;

- 2,5 млн гривен; Житомире - 2,1 млн гривен;

- 2,1 млн гривен; Виннице - 2,4 млн гривен.

Где жилье самое дорогое

Наименее доступными городами для покупки жилья остаются западные регионы и столица.

В частности:

Черновцы - около 8 лет накоплений (2,5 млн гривен);

- около 8 лет накоплений (2,5 млн гривен); Львов - 8 лет (3,2 млн гривен);

- 8 лет (3,2 млн гривен); Ужгород - 9 лет (3,3 млн гривен);

- 9 лет (3,3 млн гривен); Киев - 9 лет (3,4 млн гривен).

В исследовании отмечают, что цены на жилье в Ужгороде и Львове существенно выросли после начала полномасштабной войны из-за большого спроса и релокации населения.



Сколько придется зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах (инфографика: OLX Недвижимость)

Разница между городами - почти в пять раз

Аналитики отмечают, что расчет является условным, ведь предполагает накопление всей зарплаты без других расходов.

Впрочем, исследование демонстрирует общую доступность жилья в разных городах Украины.

Разница между регионами сейчас почти пятикратная: если в Запорожье на квартиру можно накопить примерно за два года, то в Киеве или Ужгороде на это понадобится почти десятилетие.