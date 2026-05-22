Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины

06:40 22.05.2026 Пт
3 мин
Названы города с самыми низкими ценами на однокомнатные квартиры
Татьяна Веремеева
Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины Фото: Сколько нужно зарабатывать на жилье в Украине (freepik.com)
Купить собственную квартиру в Украине без кредита для большинства людей остается долгосрочной целью. В среднем украинцам нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатное жилье, если откладывать всю зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLX Недвижимость.

Главное:

  • Суть исследования: Эксперты сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир в областных центрах со средними зарплатами.
  • Где проще всего накопить: Из-за ситуации с безопасностью самые низкие цены фиксируют вблизи линии фронта.
  • Средний показатель по Украине: В большинстве городов копить придется 5-7 лет.
  • Наименее доступные города: Труднее всего купить жилье на западе страны и в столице, где цены взлетели из-за спроса и релокации.

Аналитики сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир в областных центрах с медианными зарплатами украинцев.

Где проще всего накопить на квартиру

Самое доступное жилье сейчас в городах, которые расположены близко к линии фронта. Из-за ситуации с безопасностью цены на недвижимость там остаются самыми низкими в стране.

Меньше всего времени для накопления нужно в:

  • Запорожье - около 2 лет (медианная цена квартиры 661 тыс. гривен);
  • Херсоне - около 3 лет (636 тыс. гривен);
  • Николаеве - 3 года (856 тыс. гривен);
  • Харькове - 4 года (1,1 млн гривен);
  • Сумах - 4 года (1 млн гривен).

Аналитики отмечают, что именно нестабильная ситуация с безопасностью сдерживает рост стоимости жилья в этих регионах.

Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины
Сколько нужно зарабатывать на квартиру в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

В каких городах нужно 5-7 лет

В большинстве областных центров украинцам придется копить на квартиру минимум 5-7 лет.

Около 5 лет нужно для покупки жилья в:

  • Днепре - 1,4 млн гривен;
  • Кропивницком - 1,3 млн гривен;
  • Чернигове - 1,5 млн гривен;
  • Хмельницком - 1,8 млн гривен.

Еще дольше придется откладывать жителям:

  • Ивано-Франковска - 6 лет (2,2 млн гривен);
  • Черкасс - 6 лет (2 млн гривен);
  • Полтавы - 6 лет (1,7 млн гривен);
  • Одессы - 6-7 лет (2,1-2,2 млн гривен).

Примерно 7 лет накоплений понадобится для покупки квартиры в:

  • Луцке - 2,4 млн гривен;
  • Тернополе - 2,4 млн гривен;
  • Ровно - 2,5 млн гривен;
  • Житомире - 2,1 млн гривен;
  • Виннице - 2,4 млн гривен.

Где жилье самое дорогое

Наименее доступными городами для покупки жилья остаются западные регионы и столица.

В частности:

  • Черновцы - около 8 лет накоплений (2,5 млн гривен);
  • Львов - 8 лет (3,2 млн гривен);
  • Ужгород - 9 лет (3,3 млн гривен);
  • Киев - 9 лет (3,4 млн гривен).

В исследовании отмечают, что цены на жилье в Ужгороде и Львове существенно выросли после начала полномасштабной войны из-за большого спроса и релокации населения.

Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины
Сколько придется зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах (инфографика: OLX Недвижимость)

Разница между городами - почти в пять раз

Аналитики отмечают, что расчет является условным, ведь предполагает накопление всей зарплаты без других расходов.

Впрочем, исследование демонстрирует общую доступность жилья в разных городах Украины.

Разница между регионами сейчас почти пятикратная: если в Запорожье на квартиру можно накопить примерно за два года, то в Киеве или Ужгороде на это понадобится почти десятилетие.

Ранее РБК-Украина рассказывало о стремительном росте цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины, особенно в западных и центральных регионах. Больше всего за год подорожало жилье в Тернополе - на 35%, тогда как Львов и Киев фактически сравнялись по стоимости квартир. В то же время в Запорожье цены продолжают падать из-за ситуации с безопасностью и низкого спроса.

Также мы писали о резком подорожании долгосрочной аренды жилья в западных областях Украины и дефиците квартир из-за высокого спроса. Больше всего цены выросли в Ужгороде, где аренда двухкомнатных квартир за год подорожала на 46%, а количество доступного жилья существенно сократилось.

