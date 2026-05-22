Десятилетие без расходов: сколько лет нужно копить на квартиру в разных городах Украины
Купить собственную квартиру в Украине без кредита для большинства людей остается долгосрочной целью. В среднем украинцам нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатное жилье, если откладывать всю зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLX Недвижимость.
Главное:
- Суть исследования: Эксперты сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир в областных центрах со средними зарплатами.
- Где проще всего накопить: Из-за ситуации с безопасностью самые низкие цены фиксируют вблизи линии фронта.
- Средний показатель по Украине: В большинстве городов копить придется 5-7 лет.
- Наименее доступные города: Труднее всего купить жилье на западе страны и в столице, где цены взлетели из-за спроса и релокации.
Аналитики сравнили медианную стоимость однокомнатных квартир в областных центрах с медианными зарплатами украинцев.
Где проще всего накопить на квартиру
Самое доступное жилье сейчас в городах, которые расположены близко к линии фронта. Из-за ситуации с безопасностью цены на недвижимость там остаются самыми низкими в стране.
Меньше всего времени для накопления нужно в:
- Запорожье - около 2 лет (медианная цена квартиры 661 тыс. гривен);
- Херсоне - около 3 лет (636 тыс. гривен);
- Николаеве - 3 года (856 тыс. гривен);
- Харькове - 4 года (1,1 млн гривен);
- Сумах - 4 года (1 млн гривен).
Аналитики отмечают, что именно нестабильная ситуация с безопасностью сдерживает рост стоимости жилья в этих регионах.
Сколько нужно зарабатывать на квартиру в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
В каких городах нужно 5-7 лет
В большинстве областных центров украинцам придется копить на квартиру минимум 5-7 лет.
Около 5 лет нужно для покупки жилья в:
- Днепре - 1,4 млн гривен;
- Кропивницком - 1,3 млн гривен;
- Чернигове - 1,5 млн гривен;
- Хмельницком - 1,8 млн гривен.
Еще дольше придется откладывать жителям:
- Ивано-Франковска - 6 лет (2,2 млн гривен);
- Черкасс - 6 лет (2 млн гривен);
- Полтавы - 6 лет (1,7 млн гривен);
- Одессы - 6-7 лет (2,1-2,2 млн гривен).
Примерно 7 лет накоплений понадобится для покупки квартиры в:
- Луцке - 2,4 млн гривен;
- Тернополе - 2,4 млн гривен;
- Ровно - 2,5 млн гривен;
- Житомире - 2,1 млн гривен;
- Виннице - 2,4 млн гривен.
Где жилье самое дорогое
Наименее доступными городами для покупки жилья остаются западные регионы и столица.
В частности:
- Черновцы - около 8 лет накоплений (2,5 млн гривен);
- Львов - 8 лет (3,2 млн гривен);
- Ужгород - 9 лет (3,3 млн гривен);
- Киев - 9 лет (3,4 млн гривен).
В исследовании отмечают, что цены на жилье в Ужгороде и Львове существенно выросли после начала полномасштабной войны из-за большого спроса и релокации населения.
Сколько придется зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах (инфографика: OLX Недвижимость)
Разница между городами - почти в пять раз
Аналитики отмечают, что расчет является условным, ведь предполагает накопление всей зарплаты без других расходов.
Впрочем, исследование демонстрирует общую доступность жилья в разных городах Украины.
Разница между регионами сейчас почти пятикратная: если в Запорожье на квартиру можно накопить примерно за два года, то в Киеве или Ужгороде на это понадобится почти десятилетие.
Ранее РБК-Украина рассказывало о стремительном росте цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины, особенно в западных и центральных регионах. Больше всего за год подорожало жилье в Тернополе - на 35%, тогда как Львов и Киев фактически сравнялись по стоимости квартир. В то же время в Запорожье цены продолжают падать из-за ситуации с безопасностью и низкого спроса.
Также мы писали о резком подорожании долгосрочной аренды жилья в западных областях Украины и дефиците квартир из-за высокого спроса. Больше всего цены выросли в Ужгороде, где аренда двухкомнатных квартир за год подорожала на 46%, а количество доступного жилья существенно сократилось.