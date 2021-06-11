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Десять стран НАТО израсходуют на военные нужды более 2% ВВП в 2021 году

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Брюссель, Пятница 11 июня 2021 17:05
Десять стран НАТО израсходуют на военные нужды более 2% ВВП в 2021 году Фото: десять стран НАТО израсходуют на военные нужды более 2% ВВП в 2021 году (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Десять стран Североатлантического альянса израсходуют на военные нужды более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Самую большую часть своего ВВП - 3,82% - на оборону в 2021 году выделит Греция.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В свою очередь Соединенные Штаты выделят 3,52% своего ВВП на оборону, но при этом сумма составит 726 млрд долларов, что является самой большой из всех стран. Остальные 29 стран суммарно выделят 323 млрд долларов.

Отмечается, что суммарные военные расходы всех стран альянса в этом году вырастут на 4,1% в 2021 году и вновь превысят 1 трлн долларов, составив 1,05 трлн долларов.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. ОН предостерег президентов РФ и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность формированием и исполнением государственного оборонного заказа. У связи с этим СНБО провел межведомственное совещание.

Добавим, что Йенс Столтенберг заявлял, что ЕС не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходима военная помощь со стороны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

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