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Десять країн НАТО витратять на військові потреби понад 2% ВВП у 2021 році

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Брюссель, П'ятниця 11 червня 2021 17:05
Десять країн НАТО витратять на військові потреби понад 2% ВВП у 2021 році Фото: десять країн НАТО витратять на військові потреби більше 2% ВВП в 2021 році (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Десять країн Північноатлантичного альянсу витратять на військові потреби більше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Найбільшу частину свого ВВП-3,82% - на оборону в 2021 році виділить Греція.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

У свою чергу Сполучені Штати виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів.

Відзначається, що сумарні військові витрати всіх країн Альянсу в цьому році зростуть на 4,1% в 2021 році і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією. Він застеріг президентів РФ і Білорусі від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість формуванням та виконанням державного оборонного замовлення. У зв'язку з цим РНБО провела міжвідомчу нараду.

Додамо, що Єнс Столтенберг заявляв, що ЄС не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

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