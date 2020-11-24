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Евросоюз не может защитить Европу без помощи США, - генсек НАТО

Вторник 24 ноября 2020 10:59
Евросоюз не может защитить Европу без помощи США, - генсек НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходима военная помощь со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает немецкое издание Was.

По его словам, Брюсселю необходимы четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Европе.

"Факт - ЕС не может защитить Европу… Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", - считает Столтенберг.

Он добавил, что после выхода Великобритании из ЕС около 80% расходов на оборону Альянса легли на плечи стран, которые не входят в Евросоюз. В связи с этим любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО.

При этом Столтенберг считает, что при новой администрации США Альянс должен найти правильный подход к России, чтобы Кремль понимал, что не сможет победить в случае конфронтации.

"Нужна твердая и понятная позиция НАТО (по отношению к России - ред.)", - добавил генсек Альянса.

Он уверен, что избранный президентом США Джо Байден продолжит оказывать давление на ЕС с целью увеличения расходов на оборону НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что США готовы разместить баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

Также сообщалось, что глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

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