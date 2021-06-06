Столтенберг предостерег Путина и Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Столтенберг предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

"НАТО - это оборонительный союз. Я не хочу слишком много размышлять, но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить и защитим любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России, что вызывает беспокойство у союзников Альянса.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. В прошлом, как мы знаем, Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова", - сказал он, добавив, что сейчас с Беларусью граничат Литва, Латвия, Польша.