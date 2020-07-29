Десять областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину в Україні

Фото: ослаблення карантину (РБК-Україна)

До списку додалися Чернігівська і Одеська області

Послабити карантин в Україні не готові десять областей. Епідемічні показники в цих регіонах не відповідають рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомили у МОЗ.

Станом на 29 липня, показники перевищено в:

Вінницькій області;

Волинській області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Чернігівській області.

Фото: показники на 29 липня (moz.gov.ua)

У порівнянні з вчорашнім днем, зі списку виключили Львівську область. Водночас, показники погіршилися в Одеській та Чернігівській областях. В останній, до слова, динаміка виявлення нових хворих зросла майже в 100 разів.

Зазначимо, число регіонів, які не відповідають епідпоказникам МОЗ, зростає щодня.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками будуть визначати регіони "жовтої" і "червоної" зон.

Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.