Десять областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину в Україні

До списку додалися Чернігівська і Одеська області
Послабити карантин в Україні не готові десять областей. Епідемічні показники в цих регіонах не відповідають рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомили у МОЗ.
Станом на 29 липня, показники перевищено в:
Фото: показники на 29 липня (moz.gov.ua)
У порівнянні з вчорашнім днем, зі списку виключили Львівську область. Водночас, показники погіршилися в Одеській та Чернігівській областях. В останній, до слова, динаміка виявлення нових хворих зросла майже в 100 разів.
Зазначимо, число регіонів, які не відповідають епідпоказникам МОЗ, зростає щодня.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками будуть визначати регіони "жовтої" і "червоної" зон.
Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.