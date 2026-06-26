Дешевше, ніж в Гарварді. Названо найдорожчі та найдешевші спеціальності в КПІ

Головне: Формування "цінника" : на вартість навчання в університеті впливають і зарплати викладачів, і загальна інфляція, і освітній напрямок.

: на вартість навчання в університеті впливають і зарплати викладачів, і загальна інфляція, і освітній напрямок. Ризики "економії" : низька ціна за рік може свідчити про те, що з навчанням "щось буде не так".

: низька ціна за рік може свідчити про те, що з навчанням "щось буде не так". Ситуація у КПІ : мінімальна вартість навчання на бакалавраті стартує від 50 000 гривень, хоча за деякі спеціальності платити доведеться й до 80 000 гривень.

: мінімальна вартість навчання на бакалавраті стартує від 50 000 гривень, хоча за деякі спеціальності платити доведеться й до 80 000 гривень. Соціальна підтримка: в університеті діє багато компенсаційних програм для пільгових категорій студентів.

Чи впливає вартість навчання на його якість

"Якщо університети ставляться до процесу доброчесно, то цього року вартість навчання мала піднятися абсолютно в усіх", - констатував експерт.

Він нагадав, що в січні зросла оплата праці науково-педагогічних працівників.

"Для бюджетних місць це підняття компенсує держава - при ухваленні бюджету на 2026 рік Верховна Рада заклала на це кошти. Але якщо ми говоримо про контрактників, то зарплатню викладачів потрібно закладати у вартість навчання", - пояснив ректор.

Отже, "якщо якийсь заклад не піднімає ціни", це, на його думку, "викликає запитання".

"Такий собі університетський популізм і не зовсім доброчесна конкуренція", - зауважив Мельниченко.

Читайте також: До 70 тисяч на рік: які спеціальності у Львівській політехніці найдорожчі та навпаки

Він додав, що крім зарплат, зростає також індекс інфляції.

При цьому держава намагається врегулювати ринок індикативними цінами.

"Мене в цій ситуації хвилює інше: поки ми тримаємо об'єктивну ціну, деякі заклади безсовісно демпінгують", - визнав очільник КПІ.

Водночас він повідомив, що батькам вступників або студентів необхідно розуміти: "Якщо вони бачать підозріло низький цінник, університет змушений на чомусь економити".

"Як правило, економлять на якості освіти. Тобто просто імітують освітній процес. Низька ціна - це завжди маркер того, що з навчанням щось буде не так", - констатував ректор.

Низька вартість навчання може впливати на його якість (інфографіка: РБК-Україна)

Які спеціальності у КПІ найдорожчі та навпаки

"Цього року мінімальна вартість навчання на бакалавраті в КПІ стартує від 50 000 гривень", - розповів Мельниченко.

Він уточнив, що це, переважно, "інженерні спеціальності, які не відносяться до кон'юнктурних".

При цьому найдорожчі напрямки навчання доходять до 70 000 - 80 000 гривень за рік.

"Магістратура - коштує ще дорожче", - додав ректор "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського".

Згідно з його інформацією, цінова політика у виші зараз - приблизно така:

прикладна механіка, матеріалознавство чи хімічна інженерія - коштують близько 50 000 гривень;

- коштують близько 50 000 гривень; напрямки IT та кібербезпека - стартують від 65 000 гривень і доходять до 80 000 гривень;

- стартують від 65 000 гривень і доходять до 80 000 гривень; гуманітарні спеціальності - також виходять за 60 000 гривень і тримаються на рівні 70 000 гривень.

"Якщо перевести це в євровалюту, то та ж прикладна механіка - це трохи менше як 1000 євро на рік. Зрозуміло, в Гарварді чи загалом у США - зовсім інша цінова політика, але ми - суттєво дешевші за західні виші", - зауважив Мельниченко.

При цьому інженери КПІ, на його думку, "за рівнем кваліфікації - абсолютно порівнянні з їхніми".

"Тому я не вважаю, що для якісної освіти це дорого", - поділився очільник вишу.

Читайте також: Від 38 тисяч. Які спеціальності в Каразінському університеті найдешевші і чому

Як виш підтримує пільгові категорії студентів

Мельниченко визнав, що не можна не враховувати сучасні реалії життя.

"Триває війна і доходи людей можуть падати. Хоча, якщо взяти середню зарплатню по Києву, то за два місячні оклади цілком можна забезпечити рік навчання в КПІ", - розповів він.

При цьому в університеті, за словами посадовця, діє багато компенсаційних програм.

Так, наприклад, за спеціальними квотами часто вступають:

учасники бойових дій;

діти ветеранів.

"Якщо ж вони потрапляють на контракт, ми робимо все можливе, щоб за першої нагоди перевести їх на бюджетні місця, які звільняються протягом року", - поділився ректор.

Такий самий пріоритет, за словами Мельниченка, мають внутрішньо переміщені особи (ВПО) та інші пільгові категорії.