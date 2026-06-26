Дешевше, ніж в Гарварді. Названо найдорожчі та найдешевші спеціальності в КПІ

Сьогодні КПІ тримає "об'єктивну ціну" на навчання. Проте сума за рік може суттєво відрізнятися, адже вона залежить від обраної спеціальності.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.
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"Якщо університети ставляться до процесу доброчесно, то цього року вартість навчання мала піднятися абсолютно в усіх", - констатував експерт.
Він нагадав, що в січні зросла оплата праці науково-педагогічних працівників.
"Для бюджетних місць це підняття компенсує держава - при ухваленні бюджету на 2026 рік Верховна Рада заклала на це кошти. Але якщо ми говоримо про контрактників, то зарплатню викладачів потрібно закладати у вартість навчання", - пояснив ректор.
Отже, "якщо якийсь заклад не піднімає ціни", це, на його думку, "викликає запитання".
"Такий собі університетський популізм і не зовсім доброчесна конкуренція", - зауважив Мельниченко.
Він додав, що крім зарплат, зростає також індекс інфляції.
При цьому держава намагається врегулювати ринок індикативними цінами.
"Мене в цій ситуації хвилює інше: поки ми тримаємо об'єктивну ціну, деякі заклади безсовісно демпінгують", - визнав очільник КПІ.
Водночас він повідомив, що батькам вступників або студентів необхідно розуміти: "Якщо вони бачать підозріло низький цінник, університет змушений на чомусь економити".
"Як правило, економлять на якості освіти. Тобто просто імітують освітній процес. Низька ціна - це завжди маркер того, що з навчанням щось буде не так", - констатував ректор.
"Цього року мінімальна вартість навчання на бакалавраті в КПІ стартує від 50 000 гривень", - розповів Мельниченко.
Він уточнив, що це, переважно, "інженерні спеціальності, які не відносяться до кон'юнктурних".
При цьому найдорожчі напрямки навчання доходять до 70 000 - 80 000 гривень за рік.
"Магістратура - коштує ще дорожче", - додав ректор "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського".
Згідно з його інформацією, цінова політика у виші зараз - приблизно така:
"Якщо перевести це в євровалюту, то та ж прикладна механіка - це трохи менше як 1000 євро на рік. Зрозуміло, в Гарварді чи загалом у США - зовсім інша цінова політика, але ми - суттєво дешевші за західні виші", - зауважив Мельниченко.
При цьому інженери КПІ, на його думку, "за рівнем кваліфікації - абсолютно порівнянні з їхніми".
"Тому я не вважаю, що для якісної освіти це дорого", - поділився очільник вишу.
Мельниченко визнав, що не можна не враховувати сучасні реалії життя.
"Триває війна і доходи людей можуть падати. Хоча, якщо взяти середню зарплатню по Києву, то за два місячні оклади цілком можна забезпечити рік навчання в КПІ", - розповів він.
При цьому в університеті, за словами посадовця, діє багато компенсаційних програм.
Так, наприклад, за спеціальними квотами часто вступають:
"Якщо ж вони потрапляють на контракт, ми робимо все можливе, щоб за першої нагоди перевести їх на бюджетні місця, які звільняються протягом року", - поділився ректор.
Такий самий пріоритет, за словами Мельниченка, мають внутрішньо переміщені особи (ВПО) та інші пільгові категорії.
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