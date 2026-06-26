Дешевле, чем в Гарварде. Названы самые дорогие и самые дешевые специальности в КПИ

Сегодня КПИ держит "объективную цену" на обучение. Однако сумма за год может существенно отличаться, ведь она зависит от выбранной специальности.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.
Главное:
"Если университеты относятся к процессу добросовестно, то в этом году стоимость обучения должна была подняться абсолютно у всех", - констатировал эксперт.
Он напомнил, что в январе выросла оплата труда научно-педагогических работников.
"Для бюджетных мест это поднятие компенсирует государство - при принятии бюджета на 2026 год Верховная Рада заложила на это средства. Но если мы говорим о контрактниках, то зарплату преподавателей нужно закладывать в стоимость обучения", - объяснил ректор.
Следовательно, "если какое-то заведение не поднимает цены", это, по его мнению, "вызывает вопрос".
"Этакий университетский популизм и не совсем добросовестная конкуренция", - отметил Мельниченко.
Он добавил, что помимо зарплат, растет также индекс инфляции.
При этом государство пытается урегулировать рынок индикативными ценами.
"Меня в этой ситуации волнует другое: пока мы держим объективную цену, некоторые заведения бессовестно демпингуют", - признал глава КПИ.
В то же время он сообщил, что родителям абитуриентов или студентов необходимо понимать: "Если они видят подозрительно низкий ценник, университет вынужден на чем-то экономить".
"Как правило, экономят на качестве образования. То есть просто имитируют образовательный процесс. Низкая цена - это всегда маркер того, что с учебой что-то будет не так", - констатировал ректор.
"В этом году минимальная стоимость обучения на бакалавриате в КПИ стартует от 50 000 гривен", - рассказал Мельниченко.
Он уточнил, что это преимущественно "инженерные специальности, которые не относятся к конъюнктурным".
При этом самые дорогие направления обучения доходят до 70 000 - 80 000 гривен в год.
"Магистратура - стоит еще дороже", - добавил ректор "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского".
Согласно его информации, ценовая политика в вузе сейчас - примерно такая:
"Если перевести это в евровалюту, то та же прикладная механика - это чуть меньше 1000 евро в год. Разумеется, в Гарварде или вообще в США - совсем другая ценовая политика, но мы - существенно дешевле западных вузов", - заметил Мельниченко.
При этом инженеры КПИ, по его мнению, "по уровню квалификации - абсолютно сравнимы с их".
"Поэтому я не считаю, что для качественного образования это дорого", - поделился глава вуза.
Мельниченко признал, что нельзя не учитывать современные реалии жизни.
"Продолжается война и доходы людей могут падать. Хотя, если взять среднюю зарплату по Киеву, то за два месячных оклада вполне можно обеспечить год обучения в КПИ", - рассказал он.
При этом в университете, по словам чиновника, действует много компенсационных программ.
Так, например, по специальным квотам часто поступают:
"Если же они попадают на контракт, мы делаем все возможное, чтобы при первом случае перевести их на бюджетные места, которые освобождаются в течение года", - поделился ректор.
Такой же приоритет, по словам Мельниченко, имеют внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и другие льготные категории.
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