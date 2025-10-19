UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дешеві українські дрони-перехоплювачі переписують правила війни, - Business Insider

Ілюстративне фото: українські перехоплювачі стають головною зброєю проти дронів РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українські інженери створили дешеві безпілотники-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів". Ця технологія змінює уявлення про повітряну війну та стає ключовим елементом оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Приблизно через рік після початку повномасштабної війни з Росією український інструктор з безпілотників представив ідею, яку військові спершу вважали нереальною - використання квадрокоптерів для перехоплення розвідувальних дронів противника.

Солдати тоді сумнівалися у можливості маневрувати невеликим дроном, щоб влучити у швидку ціль, жартуючи, що ініціатор проєкту "надивився “Зоряних війн".

Однак задум став реальністю: те, що колись здавалось фантастикою, тепер є важливим елементом української оборони.

Як повідомляє Business Insider, Україна дедалі активніше використовує дешеві безпілотники-перехоплювачі для знищення російських ударних дронів. Під час одного з нещодавніх масованих обстрілів вони збили понад 150 безпілотників.

Наразі Україна прагне налагодити виробництво до 1000 таких перехоплювачів щодня.

Ця технологія має значення не лише для України - вона демонструє, як у майбутньому можна ефективно протидіяти масованим атакам дронів за допомогою недорогих рішень.

НАТО звертає увагу на розробки України

У НАТО звертають увагу на українські розробки. За словами адмірала П’єра Вандьє, Верховного головнокомандувача об’єднаних сил Альянсу з питань трансформації, безпілотники-перехоплювачі типу "удар на знищення" є одним із найперспективніших засобів захисту від російських атак.

Business Insider зазначає, що журналісти видання поспілкувалися з українськими інженерами, пілотами та виробниками, які розповіли, як технологія, що починалася як експеримент, перетворилася на головний оборонний пріоритет.

"Зі зростанням кількості загроз з боку безпілотників зростав і тиск на захисників з обох сторін, щоб вони використовували відносно дешеві та прості засоби протидії", - пояснив Сем Бендетт, радник програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу США.

За його словами, нині як Україна, так і Росія активно використовують різні типи безпілотників-перехоплювачів.

Дрони перехоплювачі в Україні

Нагадаємо, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.

Ба більше цієї осені стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання.

Угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.

Ми також повідомляли, що нині Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони-перехоплювачі.

А також варто згадати й те, що український президент Володимир Зеленський назвав головну проблему перехоплювачів "Шахедів"

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВійна Росії проти України