Дешевые украинские дроны-перехватчики переписывают правила войны, - Business Insider

Примерно через год после начала полномасштабной войны с Россией украинский инструктор по беспилотникам представил идею, которую военные сначала считали нереальной - использование квадрокоптеров для перехвата разведывательных дронов противника.

Солдаты тогда сомневались в возможности маневрировать небольшим дроном, чтобы попасть в быструю цель, шутя, что инициатор проекта "насмотрелся "Звездных войн".

Однако замысел стал реальностью: то, что когда-то казалось фантастикой, теперь является важным элементом украинской обороны.

Как сообщает Business Insider, Украина все активнее использует дешевые беспилотники-перехватчики для уничтожения российских ударных дронов. Во время одного из недавних массированных обстрелов они сбили более 150 беспилотников.

Сейчас Украина стремится наладить производство до 1000 таких перехватчиков ежедневно.

Эта технология имеет значение не только для Украины - она демонстрирует, как в будущем можно эффективно противодействовать массированным атакам дронов с помощью недорогих решений.

НАТО обращает внимание на разработки Украины

В НАТО обращают внимание на украинские разработки. По словам адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего объединенных сил Альянса по вопросам трансформации, беспилотники-перехватчики типа "удар на уничтожение" являются одним из самых перспективных средств защиты от российских атак.

Business Insider отмечает, что журналисты издания пообщались с украинскими инженерами, пилотами и производителями, которые рассказали, как технология, которая начиналась как эксперимент, превратилась в главный оборонный приоритет.

"С ростом количества угроз со стороны беспилотников росло и давление на защитников с обеих сторон, чтобы они использовали относительно дешевые и простые средства противодействия", - пояснил Сэм Бендетт, советник программы изучения России в Центре военно-морского анализа США.

По его словам, сейчас как Украина, так и Россия активно используют различные типы беспилотников-перехватчиков.