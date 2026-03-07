Десант з гелікоптера захопив судно "тіньового флоту" РФ: деталі операції

За даними видання, берегова охорона піднялася на борт балкера "Каффа" у шведських територіальних водах. Відомо. що судно, яке перевозить зерно, знаходиться у санкційному списку України. Для операції по захопленню залучали вертоліт та катер.

Відомо, що судно нещодавно прибуло з Касабланки і нібито прямує до Санкт-Петербурга.

Прес-секретар Берегової охорони Швеції Маттіас Ліндхольм зазначив, що відповідні органи проводять розслідування стосовно судна.

"Я не хочу робити припущення про те, які рішення ми ухвалимо. Зараз ми все ще знаходимося в морі, прямо на південь від Треллеборга", - додав Ліндхольм.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що ймовірно у судна, питання власності якого під великим питанням, відсутня страховка. Повідомляється, що ще цього літа судно змінило прапор із російської на гвінейське.

У Швеції також зазначили, що в ході розслідування мають визначити, чи відповідає судно технічним вимогам, встановленим для навігації у територіальних водах північноєвропейської країни.