Десант с вертолета захватил судно "теневого флота" РФ: детали операции

По данным издания, береговая охрана поднялась на борт балкера "Каффа" в шведских территориальных водах. Известно. что судно, которое перевозит зерно, находится в санкционном списке Украины. Для операции по захвату привлекали вертолет и катер.

Известно, что судно недавно прибыло из Касабланки и якобы направляется в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм отметил, что соответствующие органы проводят расследование в отношении судна.

"Я не хочу делать предположения о том, какие решения мы примем. Сейчас мы все еще находимся в море, прямо к югу от Треллеборга", - добавил Линдхольм.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что вероятно у судна, вопрос собственности которого под большим вопросом, отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

В Швеции также отметили, что в ходе расследования должны определить, соответствует ли судно техническим требованиям, установленным для навигации в территориальных водах североевропейской страны.