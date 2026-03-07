ua en ru
Десант з гелікоптера захопив судно "тіньового флоту" РФ: деталі операції

10:56 07.03.2026 Сб
2 хв
Куди йшло судно та що з ним буде далі?
aimg Костянтин Широкун
Десант з гелікоптера захопив судно "тіньового флоту" РФ: деталі операції Фото: десант з гелікоптера захопив судно "тіньового флоту" РФ (Getty Images)

Берегова охорона Швеції за допомогою гелікоптера захопила судно "тіньового флоту" Росії, яке йшло під чужим прапором та перебуває у санкційному списку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sweden Herald.

Читайте також: Прихований дефіцит та "нафтовий зашморг": як санкції добивають економіку РФ

За даними видання, берегова охорона піднялася на борт балкера "Каффа" у шведських територіальних водах. Відомо. що судно, яке перевозить зерно, знаходиться у санкційному списку України. Для операції по захопленню залучали вертоліт та катер.

Відомо, що судно нещодавно прибуло з Касабланки і нібито прямує до Санкт-Петербурга.

Прес-секретар Берегової охорони Швеції Маттіас Ліндхольм зазначив, що відповідні органи проводять розслідування стосовно судна.

"Я не хочу робити припущення про те, які рішення ми ухвалимо. Зараз ми все ще знаходимося в морі, прямо на південь від Треллеборга", - додав Ліндхольм.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що ймовірно у судна, питання власності якого під великим питанням, відсутня страховка. Повідомляється, що ще цього літа судно змінило прапор із російської на гвінейське.

У Швеції також зазначили, що в ході розслідування мають визначити, чи відповідає судно технічним вимогам, встановленим для навігації у територіальних водах північноєвропейської країни.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз представив новий пакет обмежень, спрямований на радикальне скорочення доходів агресора від торгівлі енергоресурсами.

Зокрема, Брюссель готує найжорсткіші заходи проти російського нафтового сектору, які передбачають перехід від "цінової стелі" до фактичної заборони на операції з підсанкційними суднами.

Водночас країни НАТО вже переходять до рішучих дій у морі - так, військові Бельгії вперше взяли на абордаж судно, яке підозрюється у порушенні санкційного режиму та співпраці з РФ.

