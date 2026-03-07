Десант с вертолета захватил судно "теневого флота" РФ: детали операции
Береговая охрана Швеции с помощью вертолета захватила судно "теневого флота" России, которое шло под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald.
По данным издания, береговая охрана поднялась на борт балкера "Каффа" в шведских территориальных водах. Известно. что судно, которое перевозит зерно, находится в санкционном списке Украины. Для операции по захвату привлекали вертолет и катер.
Известно, что судно недавно прибыло из Касабланки и якобы направляется в Санкт-Петербург.
Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм отметил, что соответствующие органы проводят расследование в отношении судна.
"Я не хочу делать предположения о том, какие решения мы примем. Сейчас мы все еще находимся в море, прямо к югу от Треллеборга", - добавил Линдхольм.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что вероятно у судна, вопрос собственности которого под большим вопросом, отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.
В Швеции также отметили, что в ходе расследования должны определить, соответствует ли судно техническим требованиям, установленным для навигации в территориальных водах североевропейской страны.
Борьба с "теневым флотом" РФ
Напомним, недавно Европейский Союз представил новый пакет ограничений, направленный на радикальное сокращение доходов агрессора от торговли энергоресурсами.
В частности, Брюссель готовит жесткие меры против российского нефтяного сектора, которые предусматривают переход от "ценового потолка" до фактического запрета на операции с подсанкционными судами.
В то же время страны НАТО уже переходят к решительным действиям в море - так, военные Бельгии впервые взяли на абордаж судно, которое подозревается в нарушении санкционного режима и сотрудничества с РФ.