Десант с вертолета захватил судно "теневого флота" РФ: детали операции

10:56 07.03.2026 Сб
2 мин
Куда шло судно и что с ним будет дальше?
aimg Константин Широкун
Десант с вертолета захватил судно "теневого флота" РФ: детали операции Фото: десант с вертолета захватил судно "теневого флота" РФ (Getty Images)

Береговая охрана Швеции с помощью вертолета захватила судно "теневого флота" России, которое шло под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald.

Читайте также: Скрытый дефицит и "нефтяная удавка": как санкции добивают экономику РФ

По данным издания, береговая охрана поднялась на борт балкера "Каффа" в шведских территориальных водах. Известно. что судно, которое перевозит зерно, находится в санкционном списке Украины. Для операции по захвату привлекали вертолет и катер.

Известно, что судно недавно прибыло из Касабланки и якобы направляется в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь Береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм отметил, что соответствующие органы проводят расследование в отношении судна.

"Я не хочу делать предположения о том, какие решения мы примем. Сейчас мы все еще находимся в море, прямо к югу от Треллеборга", - добавил Линдхольм.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что вероятно у судна, вопрос собственности которого под большим вопросом, отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

В Швеции также отметили, что в ходе расследования должны определить, соответствует ли судно техническим требованиям, установленным для навигации в территориальных водах североевропейской страны.

Борьба с "теневым флотом" РФ

Напомним, недавно Европейский Союз представил новый пакет ограничений, направленный на радикальное сокращение доходов агрессора от торговли энергоресурсами.

В частности, Брюссель готовит жесткие меры против российского нефтяного сектора, которые предусматривают переход от "ценового потолка" до фактического запрета на операции с подсанкционными судами.

В то же время страны НАТО уже переходят к решительным действиям в море - так, военные Бельгии впервые взяли на абордаж судно, которое подозревается в нарушении санкционного режима и сотрудничества с РФ.

