Держстат назве чисельність населення України: коли та якими методами

"Ми маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки", - пояснив Макарчук.

Чому неможливо використати старі методи

До 2022 року Держстат спирався на перепис 2001 року, накладаючи на нього дані про народжуваність, смертність та міграцію. Але після початку війни з’явилася велика прогалина у даних, особливо щодо виїзду українців за кордон.

"Це, на жаль, об'єктивний факт. Ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки в країні живе людей", - зазначив голова Держстату.

Нові джерела даних

Для оцінки населення відомство планує використовувати дані з кількох джерел. Це державні реєстри, дані мобільних операторів, а також статистика щодо споживання продуктів харчування.

При цьому Макарчук наголошує: кожне з джерел має свої недоліки. Наприклад, мобільні дані ускладнені через наявність кількох операторів і використання кількох SIM-карток.

Додаткові індикатори

За словами очільника Держстату, банки володіють інформацією про місцеперебування клієнтів завдяки POS-операціям та відвідуванням відділень, але доступу до цих даних у статистики немає.

Тому основне завдання - зібрати всі доступні дані в єдину модель, яка дозволить зробити обґрунтоване припущення щодо чисельності населення. "Воно не замінить з собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо", - наголосив Макарчук.

Запит суспільства

Голова Держстату додав, що попит на таку інформацію є величезним. До служби щодня надходять запити від органів влади, бізнесу та громадян.

"Всі питають, скільки людей в нас живе: починаючи від загалом в країні і закінчуючи, скільки людей живе в окремій територіальній громаді. Наприклад, Міністерству освіти і науки потрібно надати цю цифру, щоб розрахувати освітні субвенції", - зазначив Макарчук.

За його словами, три ключові показники, які цікавлять суспільство найбільше, - це ВВП, інфляція і чисельність населення та його статево-віковий склад.