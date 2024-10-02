Скільки населення в Україні: оцінка на сьогодні та прогноз до 2051 року

Кабінет міністрів навів оцінку вчених щодо кількості наявного населення України станом на липень 2024 року. На підконтрольних уряду територіях проживає 31,1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, затверджену розпорядженням від 30 вересня 2024 р. № 922-р .

Уряд наводить дані Держстату, за якими чисельність наявного населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення (5 грудня 2001 року) становила 48,5 млн осіб.

За оцінкою Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук, чисельність населення України становила:

на 1 січня 2022 року - 42 млн осіб,

на липень 2024 року - 35,8 млн осіб, у тому числі на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, - 31,1 млн осіб.

Як зазначається в стратегії, з урахуванням викликів і загроз, дія яких продовжуватиметься і після завершення бойових дій, чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії може скоротитися:

до 2041 року - до 28,9 млн осіб,

до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

"Прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема через неможливість обліку демографічних показників на тимчасово окупованих територіях, багатоваріантність сценаріїв перебігу воєнних подій", - додали в уряді.

Населення України та міграція

Нагадаємо, за оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 35,0 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі сягнула 6,739 млн осіб. З них 6,168 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,571 млн біженців за межами Європи.

За даними НБУ, складна енергетична ситуація в липні 2024 року зумовила збільшення міграції за кордон. З початку року кількість мігрантів зросла майже на 400 тис. осіб.