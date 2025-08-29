Госстат назовет численность населения Украины: когда и какими методами

"Мы должны провести эту оценку де-факто с нуля, когда нет единого надежного источника, который может нам обеспечить данные для оценки", - пояснил Макарчук.

Почему невозможно использовать старые методы

До 2022 года Госстат опирался на перепись 2001 года, накладывая на нее данные о рождаемости, смертности и миграции. Но после начала войны появился большой пробел в данных, особенно по выезду украинцев за границу.

"Это, к сожалению, объективный факт. Мы оказались в ситуации, когда не знаем, сколько в стране живет людей", - отметил глава Госстата.

Новые источники данных

Для оценки населения ведомство планирует использовать данные из нескольких источников. Это государственные реестры, данные мобильных операторов, а также статистика по потреблению продуктов питания.

При этом Макарчук отмечает: каждый из источников имеет свои недостатки. Например, мобильные данные усложнены из-за наличия нескольких операторов и использования нескольких SIM-карт.

Дополнительные индикаторы

По словам главы Госстата, банки владеют информацией о местонахождении клиентов благодаря POS-операциям и посещениям отделений, но доступа к этим данным у статистики нет.

Поэтому основная задача - собрать все доступные данные в единую модель, которая позволит сделать обоснованное предположение о численности населения. "Оно не заменит собой перепись, но это будет лучшее из того, что сейчас возможно", - подчеркнул Макарчук.

Запрос общества

Глава Госстата добавил, что спрос на такую информацию является огромным. В службу ежедневно поступают запросы от органов власти, бизнеса и граждан.

"Все спрашивают, сколько людей у нас живет: начиная от в целом по стране и заканчивая, сколько людей живет в отдельной территориальной общине. Например, Министерству образования и науки нужно предоставить эту цифру, чтобы рассчитать образовательные субвенции", - отметил Макарчук.

По его словам, три ключевых показателя, которые интересуют общество больше всего, - это ВВП, инфляция и численность населения и его половозрастной состав.