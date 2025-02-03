Держсекретар США виконує обов’язки директора USAID

Рубіо розповів журналістам, що він "делегував ці повноваження комусь, але я залишаюся з ним на зв’язку", не надаючи конкретних деталей.

Як зазначає видання, держсекретар США зараз перебуває в Сальвадорі. Там він зупинився під час своєї поїздки до Центральної Америки.

"Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі", - заявив Рубіо.