Госсекретарь США исполняет обязанности директора USAID

Рубио рассказал журналистам, что он "делегировал эти полномочия кому-то, но я остаюсь с ним на связи", не предоставляя конкретных деталей.

Как отмечает издание, госсекретарь США сейчас находится в Сальвадоре. Там он остановился во время своей поездки в Центральную Америку.

"Наша цель состояла в том, чтобы согласовать нашу внешнюю помощь с национальными интересами. Но если вы посетите миссию за миссией, посольство за посольством по всему миру, то часто увидите, что во многих случаях USAID участвует в программах, которые противоречат тому, что мы пытаемся сделать в рамках нашей национальной стратегии с этой страной или с этим регионом. Так не может продолжаться дальше", - заявил Рубио.