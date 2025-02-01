Адміністрація Трампа може передати USAID у підпорядкування Держдепу: ЗМІ розкрили наслідки

Адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає можливість скорочення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та передачі його під контроль Державного департаменту. Це може мати "драматичні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Два джерела, знайомі з обговореннями, розповіли західним ЗМІ, що такий сценарій розглядається адміністрацією Трампа у рамках значного перегляду того, як Вашингтон розподіляє зовнішню допомогу США по всьому світу.

Цього тижня в Раді національної безпеки США точилися дискусії на тему можливої передачі USAID у підпорядкування Держдепу, каже Reuters особа, знайома з питанням.

Офіційний представник США також підтвердив, що відповідні кроки обговорювалися, але зауважив, що остаточних рішень ще не ухвалено.

Про такий потенційний крок з боку влади Штатів перед тим писало видання Politico.

Адміністрація Трампа оголошувала, що проводить перевірку з метою переконатися, що зовнішня допомога Штатів в усьому світі на десятки мільярдів доларів відповідає зовнішній політиці нового президента "Америка перш за все", а не є "марною тратою грошей платників податків".

Білий дім розмірковує над питанням припинення незалежності USAID

Одне з джерел Reuters повідомило, що Білий дім вивчає правові повноваження, які Трамп міг би використати, щоб видати указ про припинення незалежності USAID. При цьому залишається не зрозумілим, чи має президент США повноваження видати такий наказ в обхід Конгресу.

Також джерело західних ЗМІ передало, що чиновники з нещодавно створеного "Департаменту ефективності уряду" на чолі з мільярдером і радником Трампа Ілоном Маском також брали участь у розмовах і часто відвідували штаб-квартиру USAID у центрі Вашингтона цього тижня.

Які наслідки матиме підпорядкування USAID Держдепу

Як пише Reuters, якщо USAID перейде під підпорядкування Державному департаменту, це, ймовірно, матиме "драматичні наслідки для глобальної рятувальної допомоги від найбільшого у світі донора".

Також зазначається, що замороження Трампом більшої частини іноземної допомоги США вже перевернуло індустрію розвитку, призвело до сотень звільнень та поставило під загрозу "тисячі інших робочих місць".

Внаслідок припинення роботи програм допомоги за кордоном зазнають проблем, серед іншого, польові госпіталі в тайських таборах для біженців, процес розмінування в зонах бойових дій і передача медпрепаратів для лікування мільйонів людей, які страждають від таких захворювань, як ВІЛ.

У 2023 фінансовому році США загалом виділили 72 мільярди доларів допомоги по всьому світу. Штати надали 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

Також нагадаємо, USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.