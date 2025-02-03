Держсекретар США виконує обов’язки директора USAID
Державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Рубіо розповів журналістам, що він "делегував ці повноваження комусь, але я залишаюся з ним на зв’язку", не надаючи конкретних деталей.
Як зазначає видання, держсекретар США зараз перебуває в Сальвадорі. Там він зупинився під час своєї поїздки до Центральної Америки.
"Наша мета полягала в тому, щоб узгодити нашу зовнішню допомогу з національними інтересами. Але якщо ви відвідаєте місію за місією, посольство за посольством по всьому світу, то часто побачите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в рамках нашої національної стратегії з цією країною або з цим регіоном. Так не може тривати далі", - заявив Рубіо.
США призупинили фінансування USAID
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги, щоб перевірити їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Через кілька днів Держдеп США видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
Додамо, раніше ми повідомляли, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає можливість скорочення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та передачі його під контроль Державного департаменту.
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