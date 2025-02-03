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Госсекретарь США исполняет обязанности директора USAID

США, Понедельник 03 февраля 2025 20:19
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Госсекретарь США исполняет обязанности директора USAID Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Рубио рассказал журналистам, что он "делегировал эти полномочия кому-то, но я остаюсь с ним на связи", не предоставляя конкретных деталей.

Как отмечает издание, госсекретарь США сейчас находится в Сальвадоре. Там он остановился во время своей поездки в Центральную Америку.

"Наша цель состояла в том, чтобы согласовать нашу внешнюю помощь с национальными интересами. Но если вы посетите миссию за миссией, посольство за посольством по всему миру, то часто увидите, что во многих случаях USAID участвует в программах, которые противоречат тому, что мы пытаемся сделать в рамках нашей национальной стратегии с этой страной или с этим регионом. Так не может продолжаться дальше", - заявил Рубио.

США приостановили финансирование USAID

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.

Через несколько дней Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.

Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

Добавим, ранее мы сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения Агентства США по международному развитию (USAID) и передачи его под контроль Государственного департамента.

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