Госсекретарь США исполняет обязанности директора USAID
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Рубио рассказал журналистам, что он "делегировал эти полномочия кому-то, но я остаюсь с ним на связи", не предоставляя конкретных деталей.
Как отмечает издание, госсекретарь США сейчас находится в Сальвадоре. Там он остановился во время своей поездки в Центральную Америку.
"Наша цель состояла в том, чтобы согласовать нашу внешнюю помощь с национальными интересами. Но если вы посетите миссию за миссией, посольство за посольством по всему миру, то часто увидите, что во многих случаях USAID участвует в программах, которые противоречат тому, что мы пытаемся сделать в рамках нашей национальной стратегии с этой страной или с этим регионом. Так не может продолжаться дальше", - заявил Рубио.
США приостановили финансирование USAID
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.
Через несколько дней Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.
Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Добавим, ранее мы сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения Агентства США по международному развитию (USAID) и передачи его под контроль Государственного департамента.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.