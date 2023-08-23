У Держдепі заявили, що США "не заохочують" Україну завдавати ударів по РФ, - Reuters

Така заява американського чиновника на умовах анонімності пролунала на тлі чергових вибухів у столиці РФ Москві та в Підмосков'ї, що прогриміли в ніч проти 23 серпня через атаку невідомих безпілотників. Російська сторона, як зазвичай, звинувачує Україну в цьому нальоті.

"Сполучені Штати не заохочують і не допускають нападів усередині Росії", - заявив представник Держдепартаменту США агентству.

При цьому чиновник зазначає, що Україна сама вирішує, як вести оборону та захищати себе від широкомасштабної військової агресії РФ.

"Україна має вирішити, як вона вирішить захистити себе від російського вторгнення, яке розпочалося у лютому минулого року", - сказали в Держдепі.

Представник американської адміністрації додав, що РФ може закінчити війну будь-якої миті, вивівши свої війська з України.

Атака дронів у Москві 23 серпня вночі

У ніч проти середи у столиці країни-агресора, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи через невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляли про "бавовну" у Хімках та Красногорську, а також у самій Москві, де БПЛА врізався у будівлю - знову в районі "Москва Сіті".

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник поцілив у будівлю там, а другий - впав у Можайському районі Московської області. При цьому в Міноборони РФ розповіли про "припинення спроби" атаки дронів на Москву, в якій звинуватили Україну. Також у відомстві заявили про збиття 3 безпілотників літакового типу.

Вибухи в Москві через дрони вже не рідкість

Зазначимо, що подібний "хлопок" для Москви - вже далеко не рідкість.

Так, наприклад, 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. А 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи - повідомлялося про роботу ППО та про помічені БПЛА. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одінцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Також вибух було чутно у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо також, що вночі 1 серпня в районі "Москва-Сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум, один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

А одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.