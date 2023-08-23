В Госдепе заявили, что США "не поощряют" Украину наносить удары по РФ, - Reuters

Такое заявление американского чиновника на условиях анонимности прозвучало на фоне очередных взрывов в столице РФ Москве и в Подмосковье, что прогремели в ночь на 23 августа из-за атаки неизвестных беспилотников. Российская сторона по обыкновению обвиняет Украину в этом налете.

"Соединенные Штаты не поощряют и не допускают нападения внутри России", - заявил представитель Госдепартамента США агентству.

При этом чиновник отмечает, что Украина сама решает, как вести оборону и защищать себя от широкомасштабной военной агрессии РФ.

"Украина должна решить, как она решит защитить себя от российского вторжения, которое началось в феврале прошлого года", - сказали в Госдепе.

Представитель американской администрации добавил, что РФ может закончить войну в любой момент, выведя свои войска из Украины.

Атака дронов в Москве 23 августа ночью

В ночь на среду в столице страны-агрессора, а также в Подмосковье, раздались взрывы из-за неизвестных дронов. Местные жители сообщали о "бавовне" в Химках и Красногорске, а также в самой Москве, где БПЛА врезался в здание - снова в районе "Москва Сити".

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник попал в строящееся здание там, а второй - упал в Можайском районе Московской области. При этом в Минобороны РФ рассказали о "пресечении попытки" атаки 3 беспилотников самолетного типа на Москву, которые якобы сбили.

Взрывы в Москве из-за дронов уже не редкость

Отметим, что подобная "бавовна" для Москвы - уже далеко не редкость.

Так, например, 21 августа Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области. А 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы - сообщалось о работе ПВО и о замеченных БПЛА. Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Также взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

Напомним также, что ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

А одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-Сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи.