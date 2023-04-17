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Держдеп США схвалив передачу Туреччині комплектів для модернізації F-16, - ЗМІ

Фото: винищувач F-16 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Держдепартамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині комплектів для модернізації тактичної мережі обміну даними Link-16 винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як зазначається, агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви з цього приводу.

Однак, згідно з джерелами, пакет включає відповідне обладнання та інженерну підтримку для модернізації Link-16 що знаходяться в розпорядженні Туреччини F-16 до рівня Block Upgrade-2, а також автоматичну систему запобігання зіткнень із землею.

Конгрес має повноваження опротестувати рішення Держдепу щодо дозволів на продаж озброєнь та військової техніки членам НАТО протягом 15 робочих днів.

Link 16 - тип військової тактичної мережі обміну даними. Використовується США та країнами НАТО. Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даних між тактичним командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена готується отримати схвалення Конгресу на продаж Туреччині нових реактивних винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

Пізніше прес-секретар Пентагону Патрік Райдер заявляв, що американська адміністрація направила Конгресу США запит на продаж Туреччині винищувачів-бомбардувальників F-16.

Туреччина розглядала можливість закупівлі російських винищувачів нового покоління Су-57. Такий варіант можливий, якщо Конгрес США відмовить Анкарі у продажу літаків F-16.

Нещодавно представник турецького президента Ібрагім Калин заявив, що процес реалізації угоди з продажу США винищувачів F-16 Туреччини прискорився після ухвалення Фінляндії до НАТО.

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