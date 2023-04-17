Держдеп США схвалив передачу Туреччині комплектів для модернізації F-16, - ЗМІ

Як зазначається, агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон, поки не зробило офіційної заяви з цього приводу.

Однак, згідно з джерелами, пакет включає відповідне обладнання та інженерну підтримку для модернізації Link-16 що знаходяться в розпорядженні Туреччини F-16 до рівня Block Upgrade-2, а також автоматичну систему запобігання зіткнень із землею.

Конгрес має повноваження опротестувати рішення Держдепу щодо дозволів на продаж озброєнь та військової техніки членам НАТО протягом 15 робочих днів.

Link 16 - тип військової тактичної мережі обміну даними. Використовується США та країнами НАТО. Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даних між тактичним командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами.