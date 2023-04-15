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Угода про купівлю F-16 прискорилася після вступу Фінляндії до НАТО, - Туреччина

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Туреччина, Субота 15 квітня 2023 17:51
Угода про купівлю F-16 прискорилася після вступу Фінляндії до НАТО, - Туреччина Фото: представник турецького президента Ібрагім Калин (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Процес реалізації угоди з продажу США винищувачів F-16 Туреччини прискорився після ухвалення Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника турецького президента Ібрагіма Калина, яку приводить NTV.

"Адміністрація США, як і раніше, хоче, щоб процес просувався вперед", - йдеться у заяві.

Калин додав, що затвердження членства Фінляндії в НАТО процес продажу літаків Туреччині прискорився.

Що цьому передувало

Раніше йшлося про продаж 40 нових винищувачів F-16, а також комплектів для модернізації 79 літаків цього типу, що вже стоять на озброєнні Туреччини.

Це питання просувається насилу через те, що Туреччина придбала у Росії чотири дивізіони систем ППО С-400 вартістю 2,5 млрд доларів.

У жовтні 2019 року "Рособоронекспорт" повідомляв, що контракт на постачання систем виконано. Слідом за покупкою Туреччиною С-400 США виключили її з програми виробництва винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35, а також спробували заморозити та скасувати угоду з F-16.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена готується отримати схвалення Конгресу на продаж Туреччині нових реактивних винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів.

Пізніше прес-секретар Пентагону Патрік Райдер заявляв, що американська адміністрація направила Конгресу США запит на продаж Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-16.

Туреччина розглядала можливість закупівлі російських винищувачів нового покоління Су-57. Такий варіант можливий, якщо Конгрес США відмовить Анкарі у продажу літаків F-16.

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