Адміністрація США передала запит щодо продажу F-16 Туреччині до Конгресу, - Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Патріка Райдера.

"Визнаючи факт, що це розглядається Конгресом, я б поступився правом говорити про поточний статус цієї справи DSCA", - заявив офіційний представник американського військового відомства.

DSCA (Defense Security Cooperation Agency) – це профільне урядове відомство, що входить до структури Пентагону. Воно відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, просування зв'язків між Збройними силами США та інших держав, надання фінансового та технічного сприяння іноземним партнерам Вашингтона у сфері оборони.

"Зрозуміло, коли йдеться про двосторонні відносини США та Туреччини, ми завжди говорили, що Туреччина є важливим партнером і важливим союзником. І ми продовжимо працювати з лідерами Туреччини щодо того, як можемо зміцнити ці відносини, гарантувати, що враховуються оборонні потреби обох сторін", - зазначив Райдер.