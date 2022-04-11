Турция может закупить истребители у России, если США откажут в продаже F-16, - Milliyet

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet .

Сообщается, что Госдепартамент США направил Конгрессу письмо, в котором настаивает на том, что продажа истребителей F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США.

Однако ранее США исключили Турцию из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400. Предполагается, что этот шаг может ослабить турецкие воздушные силы на ближайшие восемь лет, пока в 2030 году на вооружение не поступят истребители собственного производства.

"Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше", - пишет газета.