Турция может закупить истребители у России, если США откажут в продаже F-16, - Milliyet
Турция рассматривает возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.
Сообщается, что Госдепартамент США направил Конгрессу письмо, в котором настаивает на том, что продажа истребителей F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США.
Однако ранее США исключили Турцию из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400. Предполагается, что этот шаг может ослабить турецкие воздушные силы на ближайшие восемь лет, пока в 2030 году на вооружение не поступят истребители собственного производства.
"Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше", - пишет газета.
Напомним, ранее в Турции назвали "достаточно нереалистичной" идею передачи комплексов противовоздушной обороны С-400 Украине.
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