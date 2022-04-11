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Турция может закупить истребители у России, если США откажут в продаже F-16, - Milliyet

Новина українською →
Анкара, Понедельник 11 апреля 2022 09:25
Турция может закупить истребители у России, если США откажут в продаже F-16, - Milliyet Фото: в Турции снова заговорили о покупке российских истребителей (wikimedia by Dmitry Zherdin)
Автор: Юлия Бойко

Турция рассматривает возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Сообщается, что Госдепартамент США направил Конгрессу письмо, в котором настаивает на том, что продажа истребителей F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США.

Однако ранее США исключили Турцию из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что Анкара закупила российские системы ПВО С-400. Предполагается, что этот шаг может ослабить турецкие воздушные силы на ближайшие восемь лет, пока в 2030 году на вооружение не поступят истребители собственного производства.

"Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше", - пишет газета.

Напомним, ранее в Турции назвали "достаточно нереалистичной" идею передачи комплексов противовоздушной обороны С-400 Украине.

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