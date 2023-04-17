Госдеп США одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16, - СМИ

Госдепартамент США сообщил Конгресс об одобрении продажи Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как отмечается, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), отвечающее за поставку военной техники и оружия за границу, пока не сделало официального заявления по этому поводу.
Однако согласно источникам пакет включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматическую систему предотвращения столкновений с землей.
Конгресс имеет полномочия опротестовать решение Госдепа о разрешениях на продажу вооружений и военной техники членам НАТО в течение 15 рабочих дней.
Link 16 - тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.
Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.
Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.
Недавно представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что процесс реализации соглашения по продаже США истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО.
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