RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдеп США одобрил передачу Турции комплектов для модернизации F-16, - СМИ

Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Госдепартамент США сообщил Конгресс об одобрении продажи Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), отвечающее за поставку военной техники и оружия за границу, пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Однако согласно источникам пакет включает соответствующее оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматическую систему предотвращения столкновений с землей.

Конгресс имеет полномочия опротестовать решение Госдепа о разрешениях на продажу вооружений и военной техники членам НАТО в течение 15 рабочих дней.

Link 16 - тип военной тактической сети обмена данными. Используется США и странами НАТО. Коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

Позже пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.

Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.

Недавно представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что процесс реализации соглашения по продаже США истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиТурция