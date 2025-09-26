ua en ru
Держборг України зріс за місяць ще на 6,6 млрд доларів

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 14:25
Держборг України зріс за місяць ще на 6,6 млрд доларів Фото: Борг України збільшився до 193 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через війну номінальний борг України стрімко зростає. Проте Україна не буде віддавати гроші принаймні протягом 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, державний та гарантований державою борг України на 31 серпня 2025 року становив 7,951 трлн гривень або 192,71 млрд доларів.

Протягом серпня сума збільшилась у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд гривень, в доларовому еквіваленті на 6,58 млрд доларів.

З початку року борг зріс на 970,3 млрд гривень або на 26,65 млрд доларів.

Борги під час війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, рік війни коштує Україні приблизно 120 млрд доларів.

Уряд очікує, що війна триватиме протягом наступного 2026 року. Через це співвідношення боргу до ВВП зросте до 106%, а номінальний борг перевищить 10 трлн гривень.

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, більша частина державного боргу України була запозичена під час війни на пільгових умовах від партнерів. Тому у найближчі 30 років країна ці борги не повертатиме.

З 2026 року Україна почне отримувати репарації з Росії. Вони будуть оформлені як "кредит" ЄС на 140 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

