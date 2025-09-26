Госдолг Украины вырос за месяц еще на 6,6 млрд долларов

Из-за этого номинальный долг Украины стремительно растет. Однако Украина не будет отдавать деньги по крайней мере в течение 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

С начала года долг вырос на 970,3 млрд гривен или на 26,65 млрд долларов.

В течение августа сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 млрд гривен, в долларовом эквиваленте на 6,58 млрд долларов.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2025 года составил 7,951 трлн гривен или 192,71 млрд долларов.

Долги во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, год войны стоит Украине примерно 120 млрд долларов.

Правительство ожидает, что война продлится в течение следующего 2026 года. Из-за этого соотношение долга к ВВП возрастет до 106%, а номинальный долг превысит 10 трлн гривен.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги возвращать не будет.

С 2026 года Украина начнет получать репарации из России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.