Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або 143,69 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на 1,21 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Різниця пояснюється девальвацією гривні. Офіційний курс долара за місяць зріс на з 37,87 до 37,97 грн/долар.

На тлі погашення боргу Україна не отримувала міжнародних кредитів.

За даними НБУ, у лютому Україна отримала:

514,4 млн доларів - грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

295,0 млн доларів - грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.

Реструктуризація боргу

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.